74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया
Advertisement
trendingNow12919997
Hindi Newsविज्ञान

74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

Science News in Hindi: आज से लगभग 74,000 साल पहले धरती पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था और पूरा ग्रह हमेशा के लिए बदल गया. यह एक महाविस्फोट था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

Toba Volcanic Supereruption: 74 हजार साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक घटना हुई थी जिसे टोबा महाविस्फोट कहते हैं. यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक था. इस विस्फोट से वायुमंडल में बहुत ही ज्यादा राख फैल गई जिससे सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचने लगी. नतीजतन, धरती का तापमान बहुत गिर गया और दुनिया भर में ठंड बढ़ गई. अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस विस्फोट के बाद इंसान खत्म हो गए थे. हालांकि, नए सबूत बताते हैं कि इससे इंसान बच गए थे और उन्होंने खुद को मुश्किल हालातों में भी ढाल लिया. 

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
74,000 हजार साल पहले हुई इस घटना को लेकर वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि कहीं इस घटना में इंसानों की बड़ी आबादी भी तो खत्म नहीं हो गई थी. वैज्ञानिक प्राचीन जगहों पर मिले ज्वालामुखीय कांच(क्रिप्टोटेफ्रा)के छोटे-छोटे टुकड़ों का अध्ययन करके यह पता लगा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इस भयानक मौसम और बदलावों का सामना किया और खुद को जिंदा रखा.

यह भी पढ़ें: धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल', ग्रीनलैंड में हुई इस घटना से थर्रा उठी पूरी पृथ्वी

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक चली ये घटना?
टोबा ज्वालामुखी के फटने से पूरी दुनिया में 6 सालों तक ठंड रही जिससे पेड़-पौधों और जानवरों पर बहुत बुरा असर हुआ. विस्फोट वाली जगह के पास तो सब तबाह ही हो गया, साथ ही तेजाबी बारिश(Acid Rain)हुई और राख की मोटी परत जम गई. इस वजह से वहां रहने वाले लोग खत्म हो गए होंगे, लेकिन, सवाल यह है कि जो इंसान विस्फोट वाली जगह से दूर रहते थे वे इतनी बड़ी आपदा में कैसे बचे? 

क्या होता है क्रिप्टोटेफ्रा?
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक एक खास सबूत का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ज्वालामुखी कांच(क्रिप्टोटेफ्रा)कहा जाता है. यह ज्वालामुखी की बारीक धूल होती है जो बहुत दूर तक हवा में फैल जाती है और हजारों सालों तक जमीन तक दबी रहती है. यह छोटा सा ज्वालामुखीय कांच वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद करेगा कि यह विस्फोट कहां-कहां तक फैला था और इसने हमारे पूर्वजों को कैसे प्रभावित किया.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला 2500 साल पुराना जार...खोलते ही छूटने लगे पसीने, अंदर थी ये चिपचिपी चीज!

विस्फोट के बाद इंसानों ने क्या बदलाव किया?
वैज्ञानिकों को पता चला है कि पिनेकल प्वाइंट नाम की जगह पर विस्फोट के बाद भी इंसान रहे और अपना काम जारी रखा. शोधकर्ताओं को पत्थर के औजारों में भी बदलाव मिले जो दिखाते हैं कि इंसानों ने अपनी तकनीक में भी बदलाव किया. ये दिखाते हैं कि इंसान ने अपनी तकनीकों को और भी बेहतर किया और मुश्किल हालातों के सामने भी हार नहीं मानी बल्कि हालात के हिसाब से ढलना सीखा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

toba supereruptionSupervolcanic Eruption

Trending news

अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटेल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटेल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
;