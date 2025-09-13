74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

Toba Volcanic Supereruption: 74 हजार साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक घटना हुई थी जिसे टोबा महाविस्फोट कहते हैं. यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक था. इस विस्फोट से वायुमंडल में बहुत ही ज्यादा राख फैल गई जिससे सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचने लगी. नतीजतन, धरती का तापमान बहुत गिर गया और दुनिया भर में ठंड बढ़ गई. अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस विस्फोट के बाद इंसान खत्म हो गए थे. हालांकि, नए सबूत बताते हैं कि इससे इंसान बच गए थे और उन्होंने खुद को मुश्किल हालातों में भी ढाल लिया.

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?

74,000 हजार साल पहले हुई इस घटना को लेकर वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि कहीं इस घटना में इंसानों की बड़ी आबादी भी तो खत्म नहीं हो गई थी. वैज्ञानिक प्राचीन जगहों पर मिले ज्वालामुखीय कांच(क्रिप्टोटेफ्रा)के छोटे-छोटे टुकड़ों का अध्ययन करके यह पता लगा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इस भयानक मौसम और बदलावों का सामना किया और खुद को जिंदा रखा.

कब तक चली ये घटना?

टोबा ज्वालामुखी के फटने से पूरी दुनिया में 6 सालों तक ठंड रही जिससे पेड़-पौधों और जानवरों पर बहुत बुरा असर हुआ. विस्फोट वाली जगह के पास तो सब तबाह ही हो गया, साथ ही तेजाबी बारिश(Acid Rain)हुई और राख की मोटी परत जम गई. इस वजह से वहां रहने वाले लोग खत्म हो गए होंगे, लेकिन, सवाल यह है कि जो इंसान विस्फोट वाली जगह से दूर रहते थे वे इतनी बड़ी आपदा में कैसे बचे?

क्या होता है क्रिप्टोटेफ्रा?

इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक एक खास सबूत का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ज्वालामुखी कांच(क्रिप्टोटेफ्रा)कहा जाता है. यह ज्वालामुखी की बारीक धूल होती है जो बहुत दूर तक हवा में फैल जाती है और हजारों सालों तक जमीन तक दबी रहती है. यह छोटा सा ज्वालामुखीय कांच वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद करेगा कि यह विस्फोट कहां-कहां तक फैला था और इसने हमारे पूर्वजों को कैसे प्रभावित किया.

विस्फोट के बाद इंसानों ने क्या बदलाव किया?

वैज्ञानिकों को पता चला है कि पिनेकल प्वाइंट नाम की जगह पर विस्फोट के बाद भी इंसान रहे और अपना काम जारी रखा. शोधकर्ताओं को पत्थर के औजारों में भी बदलाव मिले जो दिखाते हैं कि इंसानों ने अपनी तकनीक में भी बदलाव किया. ये दिखाते हैं कि इंसान ने अपनी तकनीकों को और भी बेहतर किया और मुश्किल हालातों के सामने भी हार नहीं मानी बल्कि हालात के हिसाब से ढलना सीखा.