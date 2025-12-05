Advertisement
trendingNow13029804
Hindi Newsविज्ञान

62 डिग्री झुका हुआ रहस्यमयी ग्रह! TOI-3884 सिस्टम में मिली अनोखी कक्षा, वैज्ञानिक भी हैरान

Science News In Hindi: वैज्ञानिकों ने TOI-3884 नाम के सितारे के पास एक ऐसा ग्रह खोजा है जिसका orbit और तारे की spin axis एक-दूसरे से सीधी नहीं बल्कि लगभग 62 डिग्री के अजीब कोण पर हैं. यह झुकाव इतना असाधारण है कि वैज्ञानिक इसका कारण समझ नहीं पा रहे हैं. इस सिस्टम में न तो कोई बड़ा ग्रह मिला और न ही कोई दूसरा तारा जबकि आमतौर पर ऐसे झुकाव इन्हीं की वजह से होते हैं.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

62 डिग्री झुका हुआ रहस्यमयी ग्रह! TOI-3884 सिस्टम में मिली अनोखी कक्षा, वैज्ञानिक भी हैरान

Science News In Hindi: TOI-3884 सिस्टम की खोज तीन ट्रांजिट्स को कई रंगों में रिकॉर्ड करके की गई. रिसर्चर्स ने MuSCAT3 और MuSCAT4 नाम के खास इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फरवरी-मार्च 2024 के दौरान ग्रह के गुजरने के तीन अलग-अलग मौके कैप्चर किए गए. ट्रांजिट के दौरान ग्रह जब तारे स्टारस्पॉट्स के ऊपर से गुजरा तो रोशनी में खास पैटर्न दिखाई दिए. इन्हीं संकेतों ने इस अजीब सिस्टम का राज खोला दिया.

तारे के दागों से मिली जानकारी
इन ट्रांजिट्स का सही से विश्लेषण करने पर पता चला कि तारे के स्टारस्पॉट्स आसपास की सतह से करीब 200K ठंडे हैं वहीं तारे की सतह का तापमान करीब 3150 K है. यह भी पता चला कि तारे का लगभग 15% हिस्सा इन काले धब्बों से ढका हुआ है. अलग-अलग ट्रांजिट में धब्बों का पैटर्न थोड़ा बदलता दिखा था. जिससे संकेत मिला कि यह बदलाव स्टारस्पॉट्स के बदलने से नहीं, बल्कि तारे के घूमने से हो रहा है.

ऐसे मापी गई तारे की रोटेशन
इस चीज को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक LCO नेटवर्क की 1-मीटर टेलिस्कोप्स से लगातार तारे की चमक मापी थी. रोज कई बार ली गई मेजरमेंट में एक नियमित लय दिखी. इससे पहली बार पता चला कि तारा 11.05 दिनों में अपनी एक पूरी घुमाव को कंप्लीट करता है.
 
बता दें कि जब वैज्ञानिकों ने तारे की रोटेशन और ट्रांजिट डाटा को जोड़कर सिस्टम का 3D मॉडल बनाया, तो सबसे हैरान करने वाला तथ्य सामने आया. ग्रह की कक्षा और तारे की धुरी एक-दूसरे से लगभग 62 डिग्री झुकी हुई है. यह बहुत ही असामान्य है. आमतौर पर ऐसा तब होता है जब पास में कोई भारी ग्रह हो या कोई दूसरा तारा सिस्टम को खींच रहा हो, लेकिन TOI-3884 के आसपास ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. इसलिए यह खोज वैज्ञानिकों के लिए और भी रहस्यमय हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बर्फीली मौत का सन्नाटा! Ice Age वो 5 दानव जैसे जीव जो धरती पर करते थे राज, Climate change ने सब कर दिया तबाह

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

Putin India Visit Live: राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की मुलाकात पर
putin modi
Putin India Visit Live: राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की मुलाकात पर
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?