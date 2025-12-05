62 डिग्री झुका हुआ रहस्यमयी ग्रह! TOI-3884 सिस्टम में मिली अनोखी कक्षा, वैज्ञानिक भी हैरान

Science News In Hindi: TOI-3884 सिस्टम की खोज तीन ट्रांजिट्स को कई रंगों में रिकॉर्ड करके की गई. रिसर्चर्स ने MuSCAT3 और MuSCAT4 नाम के खास इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फरवरी-मार्च 2024 के दौरान ग्रह के गुजरने के तीन अलग-अलग मौके कैप्चर किए गए. ट्रांजिट के दौरान ग्रह जब तारे स्टारस्पॉट्स के ऊपर से गुजरा तो रोशनी में खास पैटर्न दिखाई दिए. इन्हीं संकेतों ने इस अजीब सिस्टम का राज खोला दिया.

तारे के दागों से मिली जानकारी

इन ट्रांजिट्स का सही से विश्लेषण करने पर पता चला कि तारे के स्टारस्पॉट्स आसपास की सतह से करीब 200K ठंडे हैं वहीं तारे की सतह का तापमान करीब 3150 K है. यह भी पता चला कि तारे का लगभग 15% हिस्सा इन काले धब्बों से ढका हुआ है. अलग-अलग ट्रांजिट में धब्बों का पैटर्न थोड़ा बदलता दिखा था. जिससे संकेत मिला कि यह बदलाव स्टारस्पॉट्स के बदलने से नहीं, बल्कि तारे के घूमने से हो रहा है.

ऐसे मापी गई तारे की रोटेशन

इस चीज को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक LCO नेटवर्क की 1-मीटर टेलिस्कोप्स से लगातार तारे की चमक मापी थी. रोज कई बार ली गई मेजरमेंट में एक नियमित लय दिखी. इससे पहली बार पता चला कि तारा 11.05 दिनों में अपनी एक पूरी घुमाव को कंप्लीट करता है.



बता दें कि जब वैज्ञानिकों ने तारे की रोटेशन और ट्रांजिट डाटा को जोड़कर सिस्टम का 3D मॉडल बनाया, तो सबसे हैरान करने वाला तथ्य सामने आया. ग्रह की कक्षा और तारे की धुरी एक-दूसरे से लगभग 62 डिग्री झुकी हुई है. यह बहुत ही असामान्य है. आमतौर पर ऐसा तब होता है जब पास में कोई भारी ग्रह हो या कोई दूसरा तारा सिस्टम को खींच रहा हो, लेकिन TOI-3884 के आसपास ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. इसलिए यह खोज वैज्ञानिकों के लिए और भी रहस्यमय हो चुकी है.

