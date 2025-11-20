ये हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे जानवर; तीसरे का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

Smallest Animal: दुनिया भर में ऐसे कई जानवर पाए जाते हैं जो अपनी कद-काठी के लिए काफी फेमस होते हैं. ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे जानवरों के बारे में.
Smallest Animal: दुनिया भर में ऐसे कई जानवर हैं जो अपनी अलौकिकता के लिए काफी फेमस हैं. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले ये जानवर अक्सर अपनी कद-काठी और रहन-सहन के लिए चर्चाओं में आ जाते हैं. जब भी कहीं जानवरों की चर्चा होती है तो छोटे और बड़े जानवरों की भी बात होती है, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर आते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे और बड़े जानवर कौन से हैं. अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं तो आए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे जानवरों के बारे में.
बैटोडोनोइड्स वानहौटेनी
सबसे पहले हम बात करेंगे बैटोडोनोइड्स वानहौटेनी की. यह एक छोटे छछूंदर जैसा दिखता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 53 मिलियन साल पहले प्रारंभिक इओसीन युग में ये जानवर रहता था. हालांकि अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है. इसका वजन 1.3 ग्राम और इसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर होती थी.
पिग्मी शू
इसके बाद हम बात करेंगे एट्रस्केन शू के बारे में. इसे सफेद-दांतेदार पिग्मी शू के नाम से भी जाना जाता है, इसका वजन लगभग 2.1 ग्राम है. वहीं 3.5 से 5.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है. यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है.
पिग्मी जर्बोआ
पिग्मी जर्बोआ दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में पाया जाता है. इसका वजन 1.7 से 2 ग्राम वजन और लंबाई 4.2 से 5.4 सेंटीमीटर है.
पिग्मी माउस
अफ्रीकी पिग्मी माउस पूरे उप-सहारा अफ़्रीका में पाया जाता है. इसका वजन लगभग 7.2 ग्राम और लंबाई 3.3 से 5 सेंटीमीटर है, यह दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक है.
प्लैनिगेल प्लैनिगेल
लंबी पूंछ वाला प्लैनिगेल एक छोटा सा धानी जानवर है जो अपने विशिष्ट रूप से चपटे सिर और लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है. 4.3 ग्राम वजन और 6.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला यह छोटा शिकारी ऑस्ट्रेलिया के सबसे छोटे स्तनधारियों में से एक है.