होली से एक दिन पहले दिखेगा 'खूनी चांद'! 3 मार्च को आसमान में होगा साल का सबसे बड़ा चमत्कार; आपके शहर में दिखेगा या नहीं?

Total Lunar Eclipse 2026: 3 मार्च 2026 को आसमान में एक खास खगोलीय घटना देखने को मिलेगी. इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे आम भाषा में “ब्लड मून” भी कहा जाता है. पूर्ण अवस्था के दौरान चांद लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है. चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आकर सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है. इस पूरी प्रक्रिया की व्याख्या NASA अपने विजुअलाइजेशन और विवरण में करता है.

चांद लाल क्यों दिखता है?

जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, तब भी कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है. वायुमंडल छोटी नीली तरंगों को ज्यादा बिखेर देता है और लाल तरंगों को आगे बढ़ने देता है. यही लाल रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है और उसे लाल या तांबे जैसा रंग दे देती है. यह वही प्रक्रिया है, जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता है. यानी ब्लड मून का लाल रंग पूरी तरह वैज्ञानिक कारणों से होता है.

पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है?

पूर्ण चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीध में होते हैं और पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा पर पड़ती है. पृथ्वी की छाया का सबसे गहरा हिस्सा “अम्ब्रा” कहलाता है. जब चंद्रमा इस हिस्से में प्रवेश करता है, तब वह लाल दिखाई देने लगता है. शुरुआत में चंद्रमा “पेनुम्ब्रा” में प्रवेश करता है, जहां उसकी रोशनी थोड़ी कम होती है लेकिन रंग ज्यादा नहीं बदलता. उसके बाद वह अम्ब्रा में जाता है और तभी ब्लड मून का नजारा दिखाई देता है.

कहां-कहां दिखेगा यह ग्रहण?

3 मार्च 2026 का यह पूर्ण चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. अलग-अलग देशों में इसके अलग-अलग स्थानीय समय होंगे. यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह पूरी तरह दिखाई नहीं भी दे सकता, यह इस पर निर्भर करेगा कि वहां चंद्रमा उस समय क्षितिज के ऊपर है या नहीं. यह 2026 का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसके बाद ऐसा अगला मौका 2028 के अंत तक नहीं आएगा.

क्या इसे देखने के लिए खास चश्मे की जरूरत है?

सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी खास चश्मे या सुरक्षा उपकरण की जरूरत नहीं होती. आप इसे अपनी खुली आंखों से सुरक्षित देख सकते हैं. ग्रहण की शुरुआत से लेकर पूर्ण अवस्था और फिर अंत तक, हर चरण को बिना किसी फिल्टर के देखा जा सकता है. हालांकि, अगर आप दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें, तो चंद्रमा की सतह के गड्ढे और बनावट ज्यादा साफ दिखाई दे सकती है.

कैसे देखें यह नजारा?

सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां आसमान साफ दिखता हो और रोशनी कम हो. अपने शहर में चंद्रमा के उगने और ग्रहण के समय की जानकारी पहले से देख लें. पूर्ण अवस्था से कम से कम 30 से 60 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि आप धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया को चंद्रमा पर बढ़ते हुए देख सकें. आसमान देखने के शौकीन लोग स्थानीय खगोल विज्ञान समूहों या मोबाइल ऐप्स की मदद से सटीक समय जान सकते हैं.