ड्रैकुला की धरती पर मिले 'बौने दानव', 5 मीटर की जगह में मिले 800 से ज्यादा कंकाल; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Transylvania dinosaur fossils: ट्रांसिल्वेनिया का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ड्रैकुला और रहस्यमयी कहानियां याद आने लगती हैं. हालांकि अब ये इलाका विज्ञान की दुनिया का चर्चित विषय बन गया है. यहां के हाट्सेग बेसिन में वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं. इस जगह को यूरोप के सबसे खास प्राचीन जीवों वाले इलाकों में गिना जा रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:02 AM IST
Transylvania dinosaur fossils: रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके में वैज्ञानिकों को जीवाश्म साइट मिली है. इस जगह ने डायनासोर के बारे में पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया है. यह जगह हाट्सेग बेसिन में है जहां बहुत छोटे से इलाके में सैकड़ों जीवों के अवशेष पाए गए हैं. ये जीवाश्म करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं. बता दे सबसे खास बात यह है कि यहां मिले डायनासोर आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े डायनासोर से काफी छोटे थे. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि अलग-थलग इलाकों में रहने वाले जीव कैसे बदल जाते हैं.

800 से ज्यादा जीवाश्म टुकड़े
साल 2023 की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ पांच स्कॉयर मीटर की छोटी सी जगह से 800 से ज्यादा जीवाश्म टुकड़े मिले हैं. ये सभी उस दौर के जब धरती पर डायनासोर राज करते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीवाश्म किसी एक बड़ी तबाही की वजह से नहीं जमा हुए हैं, बल्कि लंबे समय तक बार-बार आने वाली बाढ़ों की वजह से धीरे-धीरे यहां इकट्ठा होते गए.

करोड़ों साल पहले नदियां और झीलें
इस इलाके में करोड़ों साल पहले नदियां और उथली झीलें थीं. पानी के साथ हड्डियां बहकर शांत जगहों पर जमती रहीं थीं. इसी वजह से ये इतने अच्छे हाल में आज तक बची रहीं. एक जांच में पता चला कि हड्डियां न तो तेज बहाव से टूटीं और न ही जानवरों ने इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया. बता दें, यहां डायनासोर के साथ-साथ कछुए, मगरमच्छ, मेंढक और शुरुआती स्तनधारी जीवों के भी अवशेष पाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला डायनासोर Magyarosaurus dacus है. 

बता दें कि इस डायनासोर के बारे में करीब 100 साल पहले एक वैज्ञानिक ने कहा था, इसका छोटा कद इसकी उम्र की वजह से नहीं एक खास बदलाव की वजह से है. उसे आज हम आइलैंड ड्वार्फिज्म कहते हैं. पहले उनकी बात पर भरोसा नहीं किया गया था. हालांकि बाद की रिसर्च में हड्डियों की बनावट से साफ हो गया कि ये डायनासोर पूरी तरह बड़े हो चुके थे.

चारों तरफ समुद्र से घिरा हाट्सेग इलाका
वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय हाट्सेग इलाका एक द्वीप जैसा था जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था. लिमिटेड खाना और जगह होने की वजह से यहां के जीव धीरे-धीरे छोटे आकार के हो गए. यह खोज से यह पता चलाता है कि माहौल कैसे जीवों के शरीर और जीवन को बदल देता है. हाट्सेग बेसिन आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक खुली किताब की तरह है और इसमें धरती के पुराने राज छिपे हैं.

