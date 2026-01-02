ब्रह्मांड में होने वाला महाविनाश! धरती से 11,352 ट्रिलियन किलोमीटर दूर चल रहा खतरनाक खेल, ब्लैक होल कर रहे तबाही की तैयारी?

Supermassive Black Hole Merger: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना देखी है. धरती से लगभग 11,352 ट्रिलियन किलोमीटर दूर तीन आकाशगंगाएं एक साथ टकरा सकती हैं. इस सिस्टम का नाम J1218/1219+1035 रखा गया है. ऐसा बहुत कम होता कि दो नहीं बल्कि तीन आकाशगंगाएं एक ही समय में आपस में टकराएं. यह घटना ब्रह्मांड में बहुत ही दुर्लभ मानी जा रही है. वैज्ञानिक इसपर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

ब्लैक होल भी टकराएंगे

वैज्ञानिकों ने ज्यादातर दो आकाशगंगाओं के टकराने की घटनाएं देखी थीं. हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी पिछले 13 अरब सालों में तीन से चार बड़ी आकाशगंगाओं से टकरा चुकी है. यह सभी दो आकाशगंगाओं के टकराव ही थे. J1218/1219+1035 इसलिए खास है क्योंकि इसमें तीन आकाशगंगाएं एक ही समय में एक-दूसरे की ओर लगातार बढ़ रही हैं. ऐसा होता है कि पहले दो टकराती हैं और तीसरी बाद में जुड़ती है लेकिन यहां तीनों लगभग साथ-साथ मिल रही हैं.

वैज्ञानिकों के लिए खास है घटना

अमेरिका की यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी की एस्ट्रोफिजिसिस्ट एमा श्वार्ट्जमैन के मुताबिक इस तरह की ट्रिपल एक्टिव गैलेक्सी बेहद ही दुर्लभ होती हैं. उन्होंने कहा कि किसी ऐसी घटना को उसके मर्जर के बीच में देख पाना वैज्ञानिकों के लिए किसी फ्रंट रो सीट जैसा है. इससे समझने में मदद मिलेगी कि बड़ी आकाशगंगाएं और उनके ब्लैक होल एक साथ कैसे बढ़ते हैं. यह घटना इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहला ऐसा मामला है जहां तीनों आकाशगंगाओं के एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस रेडियो लाइट में चमक रहे हैं. यह केवल तीसरी बार है जब तीनों आकाशगंगाओं में AGN एक साथ देखे गए हैं.

कैसे हुई खोज की शुरुआत

इस ट्रिपल गैलेक्सी मर्जर को सबसे पहले Wide-field Infrared Survey Explorer ने देखा है. शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि सिर्फ दो आकाशगंगाएं आपस में मिल रही हैं. दोनों के किनारे एक-दूसरे में घुलते हुए दिख रहे थे . दोनों में रेडियो एक्टिव ब्लैक होल मौजूद थे. उस समय दोनों आकाशगंगाएं करीब 74,000 लाइट ईयर की दूरी पर ही थीं. बाद में वैज्ञानिकों की नजर तीसरी आकाशगंगा पर पड़ी, यह करीब 316000 लाइट ईयर दूर थी. इस तीसरी आकाशगंगा से गैस की एक लंबी पूंछ बाकी दो आकाशगंगाओं की ओर जाती दिखी. इससे साफ हो गया कि यह सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन आकाशगंगाओं का टकराव होने वाला है.

ब्लैक होल और ब्रह्मांड को समझने में मदद

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना से सुपरमैसिव ब्लैक होल के जीवन चक्र को समझने में बड़ी मदद मिलेगी. यह भी पता चलेगा कि जब कई बड़ी आकाशगंगाएं एक साथ मिलती हैं तो उनके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल कैसे व्यवहार करते हैं.

