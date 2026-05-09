अमेरिकी सरकार ने जारी की एलियंस की तस्वीरें, 'तारे' जैसा दिखने वाला जीव देख वैज्ञानिक भी सुन्न

Aliens Mystery: क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी दुनिया है? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है. वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों के मन में आने वाले इस सवाल पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए पेंटागन की उन अलमारियों को खोल दिया है, जो बरसों से टीप सीक्रेट के रूप में बंद थी.

डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. राष्ट्रपति ट्रम्प और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को UFO यानी Unidentified Flying Objects और एलियंस से जुड़ी करीब 170 सीक्रेट फाइलों को पब्लिक कर दिया है. ट्रंप सरकार का दावा है कि यह कदम अमेरिकी जनता को पारदर्शिता देने के संकल्प के तहत उठाया गया है.

सच्चाई जानने का समय आ गया है

डिफेंस सिक्रेटरी पीट हेगसेथ ने फाइलों को जारी करते हुए एक अपने बयान में कहा कि ये फाइलें काफी समय से क्लासिफिकेशन की आड़ में छिपी हुई थीं, जिससे कई तरह की अटकलों को हवा मिल रही थी. अब समय आ गया है कि अमेरिकी जनता खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे.

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अपोलो मिशन के हैरान करने वाले खुलासे

पब्लिक की गई फाइलों में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा चंद्रमा से जुड़ा है. इसमें 1969 के अपोलो 12 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से ली गई अज्ञात घटनाओं की तस्वीरें भी शामिल हैं. इसके साथ ही 1972 के अपोलो 17 मिशन के चालक दल के बीच हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखित रिकॉर्ड भी जारी किए गए हैं.

इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक अपोलो 17 के पायलट रोनाल्ड इवांस ने अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमयी चीजें देखी थीं. उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया था कि कुछ बहुत ही चमकीले कण या टुकड़े हमारे पास से गुजर रहे हैं.

4 फुट के एलियंस और 8 कोनों वाला उड़ता सितारा

पेंटागन से जारी हुए दस्तावेजों में FBI की कुछ रिपोर्ट्स का भी जिक्र है, जो हैरान कर देने वाली हैं. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में चार फुट लंबे जीवों का जिक्र है, जिन्हें कथित तौर पर UFO से बाहर निकलते देखा गया था.

सिर्फ इतना ही नहीं, एक फुटेज में आठ कोनों वाले तारे जैसी आकृति भी दिखाई दी. इस आकृति ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. जानकारों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह कोई धातु का जहाज नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी की तरह हरकत कर रहा था, जो विज्ञान के मौजूदा नियमों को चुनौती देता है.

हवा में गायब हो गए ऑरेंज ओर्ब्स

इसके साथ ही इन फाइलों में 2023 की भी एक नई घटना विवरण है. फेडरल लॉ एनफोर्समेंट की तीन अलग-अलग टीमों ने आसमान में नारंगी रंग के ओर्ब्स यानी गोलों को देखने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया गया कि इन बड़े नारंगी गोलों से छोटे लाल रंग के गोले निकल रहे थे.

A U.S. military sensor tracked an object making 90-degree turns at 80 mph near the ocean surface. The sensor locked it with a targeting reticle at minute one. The same system used to track missiles. The object became indistinguishable from the background and the sensor lost it… https://t.co/BpYkhTS8UR pic.twitter.com/aTCJWXYdhk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 8, 2026

एक दूसरे मिलिट्री सेंसर रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र की सतह के पास एक रहस्यमयी चीज 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 90-डिग्री के शार्प टर्न ले रही थी. जैसे ही मिलिट्री सिस्टम ने उसे ट्रैक करना शुरू किया, वह अचानक गायब हो गई.

One of the newly declassified UFO videos from the US Govt pic.twitter.com/unx1Cftf2d — Alex Armstrong (@Alexarmstrong) May 8, 2026

1940 के दशक से छिपा था राज

अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी फाइलों में 1947 और 1948 की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स भी शामिल हैं. इनमें फ्लाइंग डिस्क और फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़न तश्तरी के देखे जाने की विस्तृत जानकारी है. दशकों से इन फाइलों को जनता की पहुंच से दूर रखा गया था. इन फाइलों के सामने आए खुलासों के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों और UFO विशेषज्ञों के बीच नई बहस शुरू हो गई है.

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आप भी देख सकते हैं ये फाइल

हालांकि, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने लोगों को आगाह किया है. उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में एलियंस से सीधे संपर्क या उनके इंटरव्यू जैसा कोई सबूत नहीं है. 2024 की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि सरकार को एलियन तकनीक मिलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. इन सभी फाइलों को अमेरिकी रक्षा विभाग की वेबसाइट WAR.GOV/UFO पर सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसे कोई भी देख सकता है.

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