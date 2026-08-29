/चांद-मंगल फतह करने का अमेरिका का नया प्लान! देश में खुलेगी पहली Space Academy, ट्रंप ने दिए आदेश; जानिए क्या है पूरी योजना

स्पेस सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम रखने और ग्लोबस रेस में बढ़त बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की पहली राष्ट्रीय यूएस स्पेस एकेडमी की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं. NASA के नेतृत्व में बनने जा रही यह अकादमी देश के असैन्य और सैन्य, दोनों अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए कुशल इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और ऑपरेटरों की नई पीढ़ी तैयार करेगी.
चांद पर इंसानों की वापसी के 'आर्टेमिस' मिशन और भविष्य की मंगल यात्राओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही इस पहल को अमेरिका के अंतरिक्ष अभियानों का नया आधार माना जा रहा है. टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने इसकी घोषणा की. यह कार्यक्रम आर्टेमिस II के चार अंतरिक्ष यात्रियों को कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर देने के लिए आयोजित हुआ था. आर्टेमिस II मिशन ने इस साल की शुरुआत में चांद का चक्कर लगाया था, जो 2028 में चंद्रमा पर इंसानों की लैंडिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक, जिस तरह अमेरिका में थल सेना के लिए वेस्ट पॉइंट, नौसेना के लिए एनापोलिस, एयर फोर्स एकेडमी और कोस्ट गार्ड एकेडमी जैसी एकेडमी हैं, उसी तरह अब स्पेस फोर्स के लिए भी एक समर्पित अकादमी होगी.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यहां प़ने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस फ्री हो सकती है. इसके बदले में स्नातकों को कुछ सालों तक सरकारी सर्विस जैसे नासा, स्पेस फोर्स में सेवा देनी होगी. यहां से निकलने वाले छात्रों के पास स्पेस फोर्स में जाने का ऑप्शन होगा, लेकिन अधिकांश सीटें NASA और असैन्य अंतरिक्ष क्षेत्र के पदों के लिए रखी जाएंगी.
वर्तमान में स्पेस फोर्स के अधिकारी मुख्य रूप से कोलोराडो स्थित एयर फोर्स एकेडमी से आते हैं, वहीं नेवल एकेडमी के स्नातकों का भी अंतरिक्ष यात्री बनने का लंबा इतिहास रहा है.
इस अकादमी की स्थापना और ढांचा तैयार करने के लिए एक ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल कमीशन यानी राष्ट्रपति आयोग का गठन किया है. इसके अध्यक्ष नासा के प्रशासक जारेड इसाकमैन होंगे, वहीं उपाध्यक्ष राष्ट्रपति के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार और आर्थिक नीति सलाहकार होंगे. कार्यकारी निदेशक नासा के उप प्रशासक होंगे.
इस आयोग में सदस्य के रूप में युद्ध सचिव, चीफ ऑफ स्टाफ, प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एयर फोर्स के सचिव और दूसरे आमंत्रित अधिकारी होंगे. यह आयोग अकादमी के पाठ्यक्रम, छात्रों की योग्यता, स्थायी स्थान के चयन, जरूरी कानूनों और इसे लागू करने की रणनीति पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगा.
अकादमी का स्थायी स्थान अभी तय नहीं हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही स्थान का चयन करेंगे. टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज इस अकादमी को टेक्सास में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हर कोई इसे अपने राज्य में चाहता है क्योंकि अंतरिक्ष इस समय सबसे पसंदीदा विषय बन चुका है.
अकादमी के निर्माण, सिलेबस और संचालन से जुड़े वित्तीय मामलों के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी.
व्हाइट हाउस के मुताबिक, स्पेस सेक्टर में बढ़ती टक्कर को देखते हुए अमेरिका को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को तैयार करना जरूरी है. यह अकादमी ऐसे तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को ट्रेनिंग देगी, जहां फिलहाल पर्याप्त कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं.