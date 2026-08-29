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चांद-मंगल फतह करने का अमेरिका का नया प्लान! देश में खुलेगी पहली Space Academy, ट्रंप ने दिए आदेश; जानिए क्या है पूरी योजना

अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत मजबूत करने के लिए अमेरिका ने देश की पहली US स्पेस अकादमी बनाने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से नासा और स्पेस फोर्स को नए दौर के एक्सपर्ट्स मिलेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:20 AM IST
चांद-मंगल फतह करने का अमेरिका का नया प्लान! देश में खुलेगी पहली Space Academy, ट्रंप ने दिए आदेश; जानिए क्या है पूरी योजना
Image Credit: अमेरिका में बनेगी नई यूएस स्पेस एकेडमी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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