मेरी बैटरी कम हो गई है...मंगल ग्रह पर गायब हो गया NASA का सबसे खास रोवर, हमेशा के लिए हो गया खामोश

Science Latest News: NASA ने 2003 में Opportunity और उसके साथ Spirit को मंगल पर भेजा था. उस समय उनका मिशन सिर्फ 3 महीने तक उनसे काम करवाना था. NASA के मुताबिक, इन दोनों रोवर ने 90 मंगल दिन(धरती पर 92 दिनों के बराबर)के लिए बनाया गया था. ऑपरच्यूनिटी ने मंगल के मेरिडियानी प्लैनम इलाके में लैंड किया था. वैज्ञानिकों ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि वहां पानी होने के संकेत मिले थे. उन्हें वहां हेमेटाइट नाम का खनिज मिला था जो आमतौर पर पानी में पाया जाता है.

कहां लैंड हुआ था स्पिरिट?

Spirit ने मंगल के गुसेव क्रेटर में लैंड किया जहां वैज्ञानिकों का मानना था कि कभी एक झील हुआ करती थी. लेकिन ऑपरच्यूनिटी ने इतिहास रच दिया. यह सिर्फ लंबे समय तक काम ही नहीं करता रहा बल्कि इसने मंगल पर 45.16 किलोमीटर की दूरी तय की जो किसी भी रोवर के लिए दूसरे ग्रह पर तय की गई सबसे लंबी दूरी है. इनसे ये साबित हो पाया कि मंगल पर कभी पानी था.

यह भी पढ़ें: धरती पर नया खतरा...अंतरिक्ष में फैल रहा है कचरा, धरती पर बढ़ सकता है 500 गुना प्रदूषण

Add Zee News as a Preferred Source

रोवर ने क्या-क्या खोज की?

ऑपरच्यूनिटी की खोज बहुत बड़ी है. 2004 में लैंडिंग के कुछ महीने बाद रोवर को ईगल क्रेटर में ऐसी चट्टानें मिलीं जिनसे साबित हुआ कि मंगल पर पहले पानी बहता था. बाद में इसने जारोसाइट और जिप्सम जैसे खनिजों की जांच भी की. ये दोनों खनिज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहां का वातावरण पहले नम था. एंडेवर क्रेटर में Opportunity ने ऐसी मिट्टी के खनिज के खोज की जो कम खारे पानी में बहते हैं.

कहां फंस गया था रोवर?

जून 2018 में मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा धूर भरा तूफान आया था. ये इतना भयानक था कि उसने पूरे ग्रह को ढक लिया जिससे Opportunity Rover के पास अंधेरा छा गया. यह स्थिति रोवर के लिए सबसे बुरी थी क्योंकि वह बिजली के लिए पूरी तरह से सोलर पैनलों पर निर्भर था. इसके बाद रोवर अपने-आप कम पावर वाले हाइबरनेशन मोड में चला गया.

क्या था आखिरी मैसेज?

मीडिया और सोशल मीडिया पर अक्सर यह कहा जाता है कि, ऑपरच्यूनिटी रोवर का आखिरी संदेश था, मेरी बैटरी कम हो गई है और अंधेरा हो रहा है. लेकिन यह बात सच नहीं है. असल में Opportunity ने कभी भी कोई ऐसा संदेश नहीं भेजा जिसे इंसान पढ़ सकें. यह सिर्फ एक पत्रकार जैकब मार्गोलिस की कल्पना थी. उन्होंने इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही जिसमें बताया गया था कि मंगल पर तूफान की वजह से अंधेरा हो रहा था और रोवर की बैटरी कम हो रही थी.

यह भी पढ़ें: NASA: मंगल ग्रह को छोड़िए! कभी इस ग्रह पर हुआ करता था जीवन, आज से 50 करोड़ साल पहले...