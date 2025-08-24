मेरी बैटरी कम हो गई है...मंगल ग्रह पर गायब हो गया NASA का सबसे खास रोवर, हमेशा के लिए हो गया खामोश
Advertisement
trendingNow12894712
Hindi Newsविज्ञान

मेरी बैटरी कम हो गई है...मंगल ग्रह पर गायब हो गया NASA का सबसे खास रोवर, हमेशा के लिए हो गया खामोश

Mars Opportunity Rover: NASA का मशहूर रोवर ऑपरच्यूनिटी मंगल ग्रह पर आए एक बहुत बड़े तूफान में गायब हो गया था. आइए जानते हैं कि इसने अपना आखिरी संदेश क्या भेजा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरी बैटरी कम हो गई है...मंगल ग्रह पर गायब हो गया NASA का सबसे खास रोवर, हमेशा के लिए हो गया खामोश

Science Latest News: NASA ने 2003 में Opportunity और उसके साथ Spirit को मंगल पर भेजा था. उस समय उनका मिशन सिर्फ 3 महीने तक उनसे काम करवाना था. NASA के मुताबिक, इन दोनों रोवर ने 90 मंगल दिन(धरती पर 92 दिनों के बराबर)के लिए बनाया गया था. ऑपरच्यूनिटी ने मंगल के मेरिडियानी प्लैनम इलाके में लैंड किया था. वैज्ञानिकों ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि वहां पानी होने के संकेत मिले थे. उन्हें वहां हेमेटाइट नाम का खनिज मिला था जो आमतौर पर पानी में पाया जाता है. 

कहां लैंड हुआ था स्पिरिट?
Spirit ने मंगल के गुसेव क्रेटर में लैंड किया जहां वैज्ञानिकों का मानना था कि कभी एक झील हुआ करती थी. लेकिन ऑपरच्यूनिटी ने इतिहास रच दिया. यह सिर्फ लंबे समय तक काम ही नहीं करता रहा बल्कि इसने मंगल पर 45.16 किलोमीटर की दूरी तय की जो किसी भी रोवर के लिए दूसरे ग्रह पर तय की गई सबसे लंबी दूरी है. इनसे ये साबित हो पाया कि मंगल पर कभी पानी था.

यह भी पढ़ें: धरती पर नया खतरा...अंतरिक्ष में फैल रहा है कचरा, धरती पर बढ़ सकता है 500 गुना प्रदूषण

Add Zee News as a Preferred Source

रोवर ने क्या-क्या खोज की?
ऑपरच्यूनिटी की खोज बहुत बड़ी है. 2004 में लैंडिंग के कुछ महीने बाद रोवर को ईगल क्रेटर में ऐसी चट्टानें मिलीं जिनसे साबित हुआ कि मंगल पर पहले पानी बहता था. बाद में इसने जारोसाइट और जिप्सम जैसे खनिजों की जांच भी की. ये दोनों खनिज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहां का वातावरण पहले नम था. एंडेवर क्रेटर में Opportunity ने ऐसी मिट्टी के खनिज के खोज की जो कम खारे पानी में बहते हैं. 

कहां फंस गया था रोवर?
जून 2018 में मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा धूर भरा तूफान आया था. ये इतना भयानक था कि उसने पूरे ग्रह को ढक लिया जिससे Opportunity Rover के पास अंधेरा छा गया. यह स्थिति रोवर के लिए सबसे बुरी थी क्योंकि वह बिजली के लिए पूरी तरह से सोलर पैनलों पर निर्भर था. इसके बाद रोवर अपने-आप कम पावर वाले हाइबरनेशन मोड में चला गया.

क्या था आखिरी मैसेज?
मीडिया और सोशल मीडिया पर अक्सर यह कहा जाता है कि, ऑपरच्यूनिटी रोवर का आखिरी संदेश था, मेरी बैटरी कम हो गई है और अंधेरा हो रहा है. लेकिन यह बात सच नहीं है. असल में Opportunity ने कभी भी कोई ऐसा संदेश नहीं भेजा जिसे इंसान पढ़ सकें. यह सिर्फ एक पत्रकार जैकब मार्गोलिस की कल्पना थी. उन्होंने इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही जिसमें बताया गया था कि मंगल पर तूफान की वजह से अंधेरा हो रहा था और रोवर की बैटरी कम हो रही थी.

यह भी पढ़ें: NASA: मंगल ग्रह को छोड़िए! कभी इस ग्रह पर हुआ करता था जीवन, आज से 50 करोड़ साल पहले...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nasa opportunity rover

Trending news

संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
;