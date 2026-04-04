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Hindi Newsविज्ञानभूकंप के तुरंत बाद आसमान में दिखा जिन्न! डरावनी तस्वीर देख खौफ में आए लोग; वैज्ञानिकों ने खोले राज

भूकंप के तुरंत बाद आसमान में दिखा 'जिन्न'! डरावनी तस्वीर देख खौफ में आए लोग; वैज्ञानिकों ने खोले राज

Earthquake Mystery: भूकंप का नाम आते ही मन में सिर्फ ढहती हुई इमारतों और तबाही का खौफनाक मंजर आता है, लेकिन तुर्की में आए भूकंप ने दुनिया को एक ऐसी रहस्यमयी घटना से रूबरू कराया जिसने सबको हैरान कर दिया. जब तुर्की में भूकंप आया तो आसमान में बिजली के चमकते गोले दिखाई दिए जो जिन्न की तरह थे. इस मंजर ने लोगों को हैरान कर दिया.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:34 AM IST
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भूकंप के तुरंत बाद आसमान में दिखा 'जिन्न'! डरावनी तस्वीर देख खौफ में आए लोग; वैज्ञानिकों ने खोले राज

Earthquake Mystery: भूकंप का नाम सुनते ही जहन में तबाही की भयानक तस्वीरें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी भूकंप के साथ आसमान में बिजली के गोलों जैसी चमक देखी है? हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया. तुर्की में धरती के कांपने के साथ ही आसमान में दिखी जिन्न जैसी अद्भुत रोशनी जो न सिर्फ आम आदमी बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. भूकंप के बाद आसमान में कैसी रोशनी थी, क्या वह जिन्न या एलियन थे, या कुछ और? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब.

हाल ही में तुर्की में आए 4.2 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को न सिर्फ जमीन पर झकझोरा, बल्कि भूकंप के झटकों के ठीक बाद आसमान में तैरती हुई रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी. शुरुआत में इसे लोगों का वहम या UFO यानी अज्ञात उड़ने वाली वस्तु मान लिया था लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा हटा दिया है.

क्या हैं ये रहस्यमयी लाइटें?

विज्ञान की भाषा में इन्हें अर्थक्वेक लाइट्स (EQL) कहते हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक ये रोशनी किसी बिजली की कड़क, चमकते गोलों या तैरती हुई धारियों जैसी दिख सकती हैं. सालों तक इन्हें सिर्फ कथाओं और अंधविश्वास का हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि भूकंप के दौरान ऐसी रोशनी दिखना मुमकिन है.

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क्यों और कैसे बनती है यह रोशनी?

यूरोपीय जियोसाइंसेज यूनियन में पेश की गई एक रिसर्च के अनुसार जब जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स पर प्रेशर पड़ता है तब धरती की परत से बिजली के चार्ज वाले कण निकलने लगते हैं. जब यही इलेक्ट्रिक कण जमीन से निकलकर हवा में जाते हैं तो ये हवा के साथ मिलकर उसे आयनित कर देते हैं. इस प्रक्रिया से हवा में चमक पैदा होती है जो देखने में प्लाज्मा या बिजली के चमकते गोलों जैसी दिखाई देती है.

नासा सैटेलाइट से कर रही निगरानी

नासा अब सैटेलाइट सेंसर की मदद से इन घटनाओं पर नजर रख रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के दौरान जमीन से लेकर वायुमंडल तक एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. इस पूरे प्रोसेस को एनर्जेटिक कपलिंग कहते हैं जो आसमान में चमक और तैरते हुए उजाले के रूप में दिखाई देती है.

(ये भी पढ़ेंः चांद की ओर बढ़ रहे ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की फोटो, चांदी का टुकड़ा...)

97% घटनाएं फॉल्ट लाइन्स के पास

आंकड़ों बताते हैं कि लगभग 97% अर्थक्वेक लाइट्स उन जगहों पर दिखाई देती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे से अलग हो रही होती हैं. ये फॉल्ट लाइन्स बिजली के डिस्चार्ज को जमीन के नीचे से ऊपर तक आने के लिए एक रास्ते की तरह काम करती हैं.

(ये भी पढ़ेंः अंग्रेजी का आठ बनाकर लौटेगा नासा का ओरियन, चांद के रास्ते से अपने घर की तस्वीर दिखाई)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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