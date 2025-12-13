Advertisement
तुर्की में अचानक बने 700 मौत के गड्ढे, पाताल में समा जाएगा ये पूरा इलाका; वैज्ञानिक भी बोले अब तो...

तुर्की में अचानक बने 700 'मौत के गड्ढे', पाताल में समा जाएगा ये पूरा इलाका; वैज्ञानिक भी बोले अब तो...

Turkey Sinkholes: तुर्की के कोन्या प्लेन में अत्यधिक सूखा और भूजल के अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण 684 से अधिक बड़े सिंकहोल बन गए हैं, जिससे किसानों को गंभीर नुकसान हो रहा है, और विशेषज्ञों ने तुरंत पानी के उपयोग को कंट्रोल करने की चेतावनी दी है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:13 AM IST
तुर्की में अचानक बने 700 'मौत के गड्ढे', पाताल में समा जाएगा ये पूरा इलाका; वैज्ञानिक भी बोले अब तो...

Turkey Sinkholes: हाल ही में तुर्की के एक इलाके कोन्या प्लेन में डरावनी समस्या देखी जा रही है. कहा जा रहा है कि वहां 684 बड़े-बड़े सिंकहोल या गड्ढे बनते जा रहे हैं. ये एक कृषि क्षेत्र है जिसके कारण से किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर गड्ढों खेतों के बीच में हुए हैं जिससे किसान काफी परेशान हो चुके हैं.

किसानों की परेशानी को देखते हुए, दिसंबर 2025 में इन गड्ढों पर रिसर्च की गई,  रिपोर्ट के मुताबिक कोन्या प्लेन में हुए गड्ढों की संख्या 684 बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि ये गड्ढे जमीन के नीचें पानी के घूलने या भूजल का लेवल गिर जानें के कारण होते हैं. साथ ही ये गड्ढे अभी और भी बढ़ रहे हैं.

वैज्ञानिकों और अधिकारियों का कहना है कि मध्य तुर्की के कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे इन खतरनाक सिंकहोल्स के पीछे भूगोल, अत्यधिक सूखा और दशकों से सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल जैसे कई खतरनाक कारण हो सकते हैं.

जमीन के नीचे की समस्या
अधिकांश नए गड्ढे कोन्या क्लोज्ड बेसिन में बन रहे हैं. यह एक विशाल, सपाट मैदान है जिसके नीचे घुलनशील कार्बोनेट और जिप्सम चट्टानें हैं. इन चट्टानों में नेचुरल रूप से हजारों वर्षों में गुफाएं बन जाती हैं. इस तरह की जमीन में गड्ढे बनना आम बात होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 2000 के दशक से पहले यहां सिंकहोल बहुत कम थे. हर दशक में सिर्फ मुट्ठी भर रिकॉर्ड किए जाते थे. समस्या तब शुरू होती है जब भूमिगत जलभृतों में पानी का लेवल गिरता है. इन गुफाओं की छत को पानी का सहारा मिलना बंद हो जाता है और वे अचानक ढह सकती हैं, जिससे बराबर दिखने वाले खेतों में भी अचानक कई मीटर चौड़े गड्ढे बन जाते हैं.

जलवायु परिवर्तन और सूखे का दोहरा वार
सिंकहोल अब तेजी से बनते जा रहे हैं इसके पीछे भी कई कारण हैं इनमें से एक कारण अचानक से आई जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है जिसके कारण क्षेत्र में सूखा पड़ गया है. सैटेलाइट विश्लेषण और राष्ट्रीय डेटा बताते हैं कि तुर्की के केंद्रीय जलाशयों और जलभृतों में भयानक सूखा पड़ा है. कुछ रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 तक पानी का भंडार कम से कम 15 वर्षों में सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया था. कम बारिश का मतलब है कि भूमिगत पानी के भंडार की भरपाई नहीं हो रही है. इससे पानी का लेवल कम हो रहा है और चट्टानों में बनी गुफाओं के ढहने की संभावना बढ़ जा रही है.

सूखे के इस तनाव के ऊपर, किसान चीनी चुकंदर और मक्का जैसी अधिक पानी चाहने वाली फसलों की खेती के लिए लगातार भारी सिंचाई कर रहे हैं. इससे जमीन से पानी निकलने वालों की संख्या कम हो गई है. कोन्या बेसिन के अध्ययनों में पता चला है कि हाल के दशकों में भूजल लेवल में 10 मीटर की गिरावट आई है, कुछ क्षेत्रों में तो 1970 के दशक से 60 मीटर या उससे अधिक की गिरावट दर्ज की गई है.

अधिकारियों का अनुमान है कि हजारों कानूनी कुएं से भी ज्यादा अवैध कुओं से लगातार लोग पानी निकाल रहे हैं, जिससे जमीन कमजोर हो रही है और अचानक गड्ढे बनने की घटनाएं और भी ज्यादा ट्रिगर हो रही हैं.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

Turkey

