ब्रह्मांड में होने वाली है सबसे बड़ी टक्कर! 100 साल में आपस में भिड़ेंगे दो दानव 'ब्लैक होल', धरती पर भी दिखेगा असर?

Giant Black Holes Collision: ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना होने जा रही है, जिसे इंसान अपनी जिंदगी में शायद पहली बार इतने करीब से समझ पाएगा. वैज्ञानिकों ने दो सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है, जो तेजी से एक-दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. अनुमान है कि अगले 100 साल के अंदर ये दोनों आपस में टकरा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इससे धरती को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके असर को खास उपकरणों से महसूस जरूर किया जा सकेगा. यह टक्कर इतनी शक्तिशाली होगी कि इससे निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) पूरे ब्रह्मांड के ताने-बाने को झकझोर देंगी.

कहां हो रही है यह बड़ी घटना

यह पूरी घटना एक दूर की आकाशगंगा 'मार्कारियन 501' में हो रही है, जो धरती से करीब 450 से 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है. वैज्ञानिकों ने पाया कि इस आकाशगंगा के केंद्र में एक नहीं, बल्कि दो सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं. ये दोनों ब्लैक होल इतने बड़े हैं कि इनमें से हर एक का द्रव्यमान हमारे सूरज से करोड़ों से लेकर अरब गुना तक ज्यादा है. इतने भारी पिंड जब एक-दूसरे के करीब आते हैं, तो उनका टकराव पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें पैदा करता है.

कैसे पता चला कि दो ब्लैक होल हैं

पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि इस आकाशगंगा में सिर्फ एक ही ब्लैक होल है, लेकिन कई सालों के अध्ययन के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया. रेडियो टेलीस्कोप से मिली जानकारी में दो अलग-अलग ऊर्जा जेट दिखाई दिए. यही वैज्ञानिकों के लिए पहला संकेत था कि वहां दो ब्लैक होल मौजूद हैं. इसके बाद वैज्ञानिकों ने करीब 20 साल से ज्यादा के डेटा का विश्लेषण किया और तब जाकर यह साफ हुआ कि ये दोनों एक-दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं.

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121 दिन में पूरा होता है एक चक्कर

इन दोनों ब्लैक होल की दूरी ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत कम है. यही वजह है कि ये एक-दूसरे के चारों तरफ तेजी से घूम रहे हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, ये दोनों लगभग 121 दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं. जैसे-जैसे ये पास आते जा रहे हैं, उनकी गति और बढ़ती जा रही है. इसे 'ऑर्बिटल डिके' कहा जाता है. इसका मतलब धीरे-धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होना.

क्यों खास है 100 साल का समय

ब्रह्मांड के हिसाब से 100 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है. आम तौर पर ऐसी घटनाएं लाखों या करोड़ों साल में होती हैं, लेकिन इस मामले में समय बहुत कम है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे बेहद खास मान रहे हैं. अगर यह टक्कर सच में अगले 100 साल में होती है, तो इंसान पहली बार इतनी बड़ी घटना को समझने के करीब होगा.

टक्कर के समय क्या होगा

जब ये दोनों ब्लैक होल टकराएंगे, तो एक बेहद शक्तिशाली घटना होगी. इस दौरान इतनी ऊर्जा निकलेगी, जितनी शायद पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम घटनाओं में निकलती है. इस टक्कर से 'ग्रैविटेशनल वेव्स' यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा होंगी. ये तरंगें अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैलेंगी और दूर-दूर तक जाएंगी.

क्या धरती पर खतरा है

इस खबर को सुनकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इससे धरती को कोई खतरा है? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है. यह घटना हमसे इतनी दूर हो रही है कि इसका सीधा असर धरती पर नहीं पड़ेगा. हां, इन तरंगों को खास वैज्ञानिक गैजेट्स से मापा जा सकता है. मतलब हम इस घटना को महसूस तो करेंगे, लेकिन यह नुकसानदायक नहीं होगी.

कैसे महसूस होंगी ये तरंगें

ग्रैविटेशनल वेव्स बहुत ही सूक्ष्म होती हैं. ये स्पेस-टाइम यानी अंतरिक्ष और समय के ताने-बाने में हल्की सी कंपकंपी पैदा करती हैं. जब ये तरंगें धरती तक पहुंचेंगी, तो हमारे उपकरण बहुत छोटे-छोटे बदलाव को रिकॉर्ड कर पाएंगे. इंसान सीधे इन्हें महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन विज्ञान इन्हें पकड़ लेगा.

क्यों अहम है यह खोज

दो ब्लैक होल की टक्कर कोई साधारण घटना नहीं है. यह वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है. इससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के बनने, बढ़ने और टकराने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी. साथ ही यह भी पता चलेगा कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी घटनाएं कैसे काम करती हैं. अगर सब कुछ अनुमान के मुताबिक हुआ, तो आने वाले समय में इंसान पहली बार इतने बड़े कॉस्मिक इवेंट को करीब से समझ पाएगा.

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