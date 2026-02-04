अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे ऐसा क्या छिपा है, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हुए दंग; स्टडी ने सब कुछ पलट दिया

Science News: विज्ञान लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है. इस बीच एक नया अध्ययन सामने आया है, जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो सकते हैं. हाल में ही हुए एक अध्ययन में पता चलता है कि धरती के भीतर गहराई में दो विशाल गर्म चट्टान के गोले सदियों से हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को आकार देने का काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इन हॉट चट्टानी पिंड के कारण ही ग्रह की चुंबकीय संरचना बनी हुई है.

दरअसल, हाल के समय में ही ये अध्ययन नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ था. इस स्टडी में चट्टानों से प्राप्त प्राचीन चुंबकीय अभिलेखों को सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन के साथ जोड़ा गया है.

स्टडी में क्या मिला?

चूंकि हमारी पृथ्वी की सतह तीन परतों से बनी हुई है. इसमें पहला हिस्सा क्रस्ट है, जो ग्रह की सबसे बाहरी परत है. इसके बाद आता है मेंटल, दो मध्य में स्थित एक मोटी-अर्ध परत है. वहीं, अंतिम परत कोर है, जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर में विभाजित है. वहीं, सतह से नीचे करीब 2900 की गहराई में चट्टानी मेटल और तरल बाहारी कोर के बीच की सीमा पर दो विशाल संरचनाए स्थित हैं. हालिया स्टडी बताती है कि ये संरचनाएं एक अफ्रीका के नीचे स्थित है, दूसरी प्रशांत महासागर के नीचे है.

स्टडी बताती है कि महाद्वीप के आकार के ये पिंड ठोस, अत्यंत गर्म चट्टान से बने हैं, यह पृथ्वी के दोनों पोल तक फैले ठंडे पदार्थ के एक वलय से घिरे हुए हैं. इनको ही वैज्ञानिक बड़े निम्न वेग वाले प्रांत मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां आने के बाद भूकंपीय तरंगे काफी धीमी हो जाती हैं. यही इनकी अत्यधिक गर्मी का संकेत है.

धरती के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानिए

जानकारी दें कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य ढाल की तरीके के जैसे है, जो ग्रह के बाहरी कोर में घूमते हु्ए पिघले हुए लोहे से उत्पन्न होता है. आपको जानना चाहिए यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों वाले एक विशाल बार चुंबक के तरीके से काम करता है. यह यहां पर रहने वाले लोगों को हानिकारक सौर हवा और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है. इन चुंबकीय तरंगों को भूचुंबकीय तरंगें भी कहा जाता है. इस क्षेत्र में होने वाली तेज तरंगे हैं, जो सौर कणों ओर पृथ्वी के चुंबकमंडल के बीच आंतरिक कोर-मेंटल गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती हैं. यही तरंग अंतरिक्ष और वायुमंडल में यात्रा करती हैं. यह अरोरा से लेकर उपग्रह संचालन और यहां तक ​​कि जानवरों के दिशा-निर्देश तक हर चीज को प्रभावित करती हैं.

चुंबकीय क्षेत्रों पर क्या होगा असर?

वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती का सुरक्षात्मक चुंबकी क्षेत्र बाहरी कोर में धूमते हुए तरल लोहे से उत्पन्न होता है, इसी पूरी प्रक्रिया को जियोडायनेमो कहा जाता है. इससे बी पता चलता है कि ये गर्म पिंड कोर के ऊपरी भाग में तापमान में तीव्र अंतर पैदा करते हैं. इन पिंडों के ठीक नीचे गर्म स्थान बन जाता हैस जिससे वहां आयरन का प्रवाह काफी धीमी हो जाता है. कई बार तो रुक भी जाता है. वहीं, ठंडे क्षेत्रों में प्रवाह तेज बना रहता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है?

गौरतलब है कि करीब 265 मिलियन सालों के इतिहास का अध्ययन करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्से सैकड़ों मिलियन सालों तक स्थिर रहे हैं. वहीं, अन्य में थोड़ा परिवर्तन जरूर नजर आया है. अब सामने आई नई स्टडी ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसको लेकर पहले कहा जाता रहा है कि पृथ्वी का क्षेत्र, लंबी अवधि में औसत रूप से, एक साधारण बार चुंबक की तरह काम करता है जो ग्रह के घूर्णन अक्ष के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है.

वैज्ञानिक मानते हैं कि ये छिपे हुए धब्बे दर्शाते हैं कि हमारे ग्रह के आंतरिक भाग के बारे में कितना कुछ अज्ञात है और कैसे प्राचीन चट्टानें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में रहस्य उजागर कर सकती हैं.

