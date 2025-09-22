Science News: आपस में टकराने जा रहे हैं ये 2 चमकीले तारे, 'महाविस्फोट' से दहल जाएगा अंतरिक्ष; धरती में भी होगा कंपन!

Which stars are going to collide: आसमान में तारों की दुनिया भी बहुत रहस्यमयी है. पृथ्वी से लाखों-करोड़ों किमी दूर इन तारों का अपना ही एक अलग संसार हैं. बाकी पृथ्वी से आकार में कई गुना बड़े होने के बावजूद ये तारी भी किसी जीव की तरह जन्म लेते हैं और फिर अपना समय पूरा कर मौत की नींद सो जाते हैं. खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे ही दो तारों की खोज की है, जो जल्द ही मरने जा रहे हैं. यह दुर्लभ खगोलीय नजारा जल्द ही नजर आएगा और लोग पहली बार दिन के उजाले में तारों को मरते हुए देख सकेंगे.

एक-दूसरे के साथ बैले डांस कर रहे हैं तारे

खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक, धीरे-धीरे अपनी मौत मर रहे तारे का नाम वी सैजिटे है, जो पृथ्वी से करीब 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है. यह एक सफेद बौना तारा है, जो अपने साथी तारे का पदार्थ चुराकर एक शानदार भोज का आनंद ले रहा है.

ये दोनों तारे हर 12.3 घंटे में एक-दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. ऐसा करके वे धीरे-धीरे करीब आते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों ने इस नजारे को अंतरिक्ष का नृत्य यानी बैले डांस बताया है. मरते तारों पर यह खोज नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुई है. इस रिसर्च को करने में दुनियाभर के कई ऐस्ट्रोनेट्स अपना योगदान दिया है.

1902 से रहस्य बना हुआ है ये अजीब तारा

स्टडी से जुड़े साउथहैंप्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिल चार्ल्स ने बताया, वी सैजिटे कोई साधारण तारा नहीं है. यह अपनी तरह का सबसे चमकीला तारा है. इसे 1902 में पहली बार देखा गया था. तब से यह वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है.

उन्होंने बताया कि स्टडी में पता चला कि यह तारा इतना चमकीला इसलिए है क्योंकि यह अपने साथी तारे का पदार्थ सोख रहा है, जिससे उसकी सतह पर एक थर्मोन्यूक्लियर आग जल रही है. इस तारे की सतह इतनी गर्म हो रही है कि वहां परमाणु प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिससे यह किसी ब्रह्मांडीय लाइट हाउस की तरह चमक रहा है.

आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे दोनों तारे

चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की ओर से संचालित वेरी लार्ज टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि इन दोनों तारों के चारों ओर गैस का एक विशाल छल्ला बना हुआ है. यह छल्ला उस पदार्थ से बना है, जिसे श्वेत बौना तारा तेजी से सोख नहीं पा रहा.

स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनरियस के पाब्लो रोड्रिगेज-गिल ने बताया, "श्वेत बौने तारे पर जमा हो रहा पदार्थ जल्द ही एक विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है. जिसकी वजह से दोनों तारे आपस में टकराएंगे और एक सुपरनोवा विस्फोट होगा. यह विस्फोट इतना चमकीला होगा कि दिन के समय भी दिखाई दे सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दुर्लभ घटना ब्रह्मांड में किसी तारे के खत्म होने की कहानी को सजीव प्रदर्शित करेगी. जिसे सब लोग अपने टेलिस्कोप से देख सकेंगे.