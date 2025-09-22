Science News: आपस में टकराने जा रहे हैं ये 2 चमकीले तारे, 'महाविस्फोट' से दहल जाएगा अंतरिक्ष; धरती में भी होगा कंपन!
Advertisement
trendingNow12932561
Hindi Newsविज्ञान

Science News: आपस में टकराने जा रहे हैं ये 2 चमकीले तारे, 'महाविस्फोट' से दहल जाएगा अंतरिक्ष; धरती में भी होगा कंपन!

Stars Going to Collide News: क्या आपने अपनी आंखों से कभी तारों को मरते हुए देखा है? अगर नहीं, तो अब आप यह दुर्लभ नजारा देख सकते हैं. खगोलविदों के मुताबिक, एक साथ 2 तारे आपस में टकराने जा रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में जबरदस्त विस्फोट होगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Science News: आपस में टकराने जा रहे हैं ये 2 चमकीले तारे, 'महाविस्फोट' से दहल जाएगा अंतरिक्ष; धरती में भी होगा कंपन!

Which stars are going to collide: आसमान में तारों की दुनिया भी बहुत रहस्यमयी है. पृथ्वी से लाखों-करोड़ों किमी दूर इन तारों का अपना ही एक अलग संसार हैं. बाकी पृथ्वी से आकार में कई गुना बड़े होने के बावजूद ये तारी भी किसी जीव की तरह जन्म लेते हैं और फिर अपना समय पूरा कर मौत की नींद सो जाते हैं. खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे ही दो तारों की खोज की है, जो जल्द ही मरने जा रहे हैं. यह दुर्लभ खगोलीय नजारा जल्द ही नजर आएगा और लोग पहली बार दिन के उजाले में तारों को मरते हुए देख सकेंगे.

एक-दूसरे के साथ बैले डांस कर रहे हैं तारे

खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक, धीरे-धीरे अपनी मौत मर रहे तारे का नाम वी सैजिटे है, जो पृथ्वी से करीब 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है. यह एक सफेद बौना तारा है, जो अपने साथी तारे का पदार्थ चुराकर एक शानदार भोज का आनंद ले रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये दोनों तारे  हर 12.3 घंटे में एक-दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. ऐसा करके वे धीरे-धीरे करीब आते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों ने इस नजारे को अंतरिक्ष का नृत्य यानी बैले डांस बताया है. मरते तारों पर यह खोज नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुई है. इस रिसर्च को करने में दुनियाभर के कई ऐस्ट्रोनेट्स अपना योगदान दिया है.

1902 से रहस्य बना हुआ है ये अजीब तारा

स्टडी से जुड़े साउथहैंप्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिल चार्ल्स ने बताया, वी सैजिटे कोई साधारण तारा नहीं है. यह अपनी तरह का सबसे चमकीला तारा है. इसे 1902 में पहली बार देखा गया था. तब से यह वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है.

Moonquakes: OMG! भूकंपों से चंद्रमा भी परेशान, जगह-जगह पहाड़ खिसकने से खोखली हो रही जमीन; नई रिसर्च में दावा

 

उन्होंने बताया कि स्टडी में पता चला कि यह तारा इतना चमकीला इसलिए है क्योंकि यह अपने साथी तारे का पदार्थ सोख रहा है, जिससे उसकी सतह पर एक थर्मोन्यूक्लियर आग जल रही है. इस तारे की सतह इतनी गर्म हो रही है कि वहां परमाणु प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिससे यह किसी ब्रह्मांडीय लाइट हाउस की तरह चमक रहा है.

आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे दोनों तारे

चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की ओर से संचालित वेरी लार्ज टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि इन दोनों तारों के चारों ओर गैस का एक विशाल छल्ला बना हुआ है. यह छल्ला उस पदार्थ से बना है, जिसे श्वेत बौना तारा तेजी से सोख नहीं पा रहा. 

स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनरियस के पाब्लो रोड्रिगेज-गिल ने बताया, "श्वेत बौने तारे पर जमा हो रहा पदार्थ जल्द ही एक विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है. जिसकी वजह से दोनों तारे आपस में टकराएंगे और एक सुपरनोवा विस्फोट होगा. यह विस्फोट इतना चमकीला होगा कि दिन के समय भी दिखाई दे सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दुर्लभ घटना ब्रह्मांड में किसी तारे के खत्म होने की कहानी को सजीव प्रदर्शित करेगी. जिसे सब लोग अपने टेलिस्कोप से देख सकेंगे. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Science news in HindiSpace Science News in Hindi

Trending news

दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
;