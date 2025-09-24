Typhoon Ragasa का चीन-हॉन्‍गकॉग में तांडव, किस आधार पर टाइफून-साइक्‍लोन के रखे जाते हैं नाम? इसके पीछे है पूरा साइंस
Typhoon Ragasa का चीन-हॉन्‍गकॉग में तांडव, किस आधार पर टाइफून-साइक्‍लोन के रखे जाते हैं नाम? इसके पीछे है पूरा साइंस

Typhoon Ragasa: तूफान की तेज हवाओं से हांगकांग के लोग सुबह-सुबह जाग गए. लोगों ने बताया कि उनके घरों के पंखे तक उखड़ गए, साथ ही इस तूफान की वजह से लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया.

 

Sep 24, 2025
Typhoon Ragasa का चीन-हॉन्‍गकॉग में तांडव, किस आधार पर टाइफून-साइक्‍लोन के रखे जाते हैं नाम? इसके पीछे है पूरा साइंस

Strongest Storm of the Year: हाल के वर्षों के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक Typhoon Ragasa ने हांगकांग के तटों पर लैंपपोस्ट से भी ऊंची लहरें उठाईं. इसने दक्षिणी चीन के तटीय जीवन को पूरी तरह से रोक दिया. इससे पहले इस तूफान ने ताइवान और फिलीपिंस में भारी तबाही मचाई थी जिसमें ताइवान में 14 और फिलीपिंस में 3 लोगों की मौत की खबर है. भारी बारिश से हुलिएन काउंटी में एक झील का पानी उफान पर आ गया जिससे एक पुल बह गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Typhoon Ragasa या ऐसे ही अन्य तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं?

कौन तय करता है तूफानों के नाम?
मौसम विज्ञान में तूफान और टाइफून एक ही तरह के तूफान के अलग-अलग क्षेत्रीय नाम हैं. विश्व मौसम विज्ञान संगठन तूफानों के नामों की लिस्ट बनाता है जिसमें आसानी से याद होने वाले पुरूष और महिला के नाम होते हैं. ऐला इसलिए किया जाता है जिससे मौसम विभाग और मीडिया के लिए इनके बारे में जानकारी देना आसान हो. साथ ही आम जनता को भी तूफानों की पहचान करने और उनके लिए तैयारी करने में मदद मिलती है. Typhoon Ragasa एक फिलिपिनो शब्द है जिसका मतलब है 'अचानक तेज गति'.

नाम देना कब शुरू किया गया?
तूफानों को नाम देने का सिस्टम पिछले 100 सालों में विकसित हुई, खासकर उन तूफानों के लिए जो पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागरों में आते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में तूफानों को वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित रेडियो कोड नामों से पुकारा जाता था जैसे एबल, बेकर और चार्ली. 1953 के बाद, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम ने तूफानों को महिलाओं का नाम देना शुरू किया. 

कब दिया जाता है तूफानों को नाम?
किसी भी तूफान को आधिकारिक नाम तब दिया जाता है जब उसकी हवाओं की गति 63 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. यह प्रणाली लोोगं के बीच होने वाली भ्रम को कम करती है जिससे हर तूफान की पहचान करना आसान हो जाता है. हर क्षेत्र में नामों को एक 'अक्षर क्रम' वाली लिस्ट से लिया जाता है. जैसे, Atlantic Ocean में आने वाले तूफानों में पहले तूफान का नाम A से, दूसरे का B से, और इसकी तरह आगे के नाम भी दिए जाते हैं.  

क्या है नाम चुनने के नियम?
अगर इनके नाम चुनने के नियमों की बात करें तो, नाम छोटे खास और साधारण ही रखे जाते हैं. इस प्रक्रिया में कोई भी ऐसा नाम नहीं चुना जाता जिससे किसी की राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो. हालांकि, जिन नामों की शुरूआत Q,U,X,Y,Z से होते हैं उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये अक्षर कम इस्तेमाल होते हैं. जब तूफानों के नाम की लिस्ट खत्म हो जाती है तो ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा 2005 और 2020 में अटलांटिक तूफान के मौसम में हुआ था.

