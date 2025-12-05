Advertisement
अरावली में मिला 2 अरब साल पुराना 'रहस्यमयी पत्थर'! पृथ्वी पर कैसे जन्मा जीवन… खुल जाएगा अब सबसे बड़ा राज

2 billion year old rock: हाल में ही अरावली में 2 अरब साल पुरानी चट्टान मिली है जिसके जरिए पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समझने में बड़ा सुराग दे सकती है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:10 AM IST
2 billion year old rock: राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाली खोज की है. अरावली पर्वतमाला में उन्हें एक ऐसी खास चट्टान मिली है, जिसकी उम्र लगभग 2 अरब साल बताई जा रही है. यह चट्टान केवल पुरानी ही नहीं, बल्कि इसमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के कई गहरे राज छिपे हुए माने जा रहे हैं. अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रंखलाओं में गिनी जाती है. इस क्षेत्र में धरती का इतिहास कई लाखों-करोड़ों सालों से दफ्न है. इसी बीच वैज्ञानिकों को यह चट्टान मिली, जिसने शोधकर्ताओं की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

20 साल से चल रहा अध्ययन
यूनिवर्सिटी के भू-विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रितेश पुरोहित ने बताया कि इस चट्टान पर पिछले 20 वर्षों से लगातार रिसर्च हो रही है. अध्ययन में साबित हुआ है कि चट्टान में ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद हैं, जो ये समझने में बड़ी मदद करेंगे कि धरती पर जीवन आखिर कैसे शुरू हुआ. 

उन्होंने बताया कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में जीवन बहुत ही छोटे और सूक्ष्म रूप में था. इस चट्टान में उस समय की रासायनिक प्रक्रियाओं के निशान मिलते हैं, जो जीवन बनने की राह में सबसे पहला कदम साबित हुए थे.

अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मिली मान्यता
इस खोज को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी बड़ी मान्यता मिली है. इस शोध को जियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है, जिसे भू-विज्ञान की दुनिया में बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चट्टान के अध्ययन से हम जान पाएंगे कि अजैविक यानी बिना जीवन वाले रसायनों से धीरे-धीरे जीवन कैसे विकसित हुआ.

धरती को समझने में बड़ा कदम
यह खोज पृथ्वी के इतिहास का एक नया पन्ना खोलने वाली है. वैज्ञानिक अब इस चट्टान की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि धरती की शुरुआत में कौन-सी प्रक्रियाएं हुईं, जिससे जीवन जन्म ले सका. अरावली की यह खोज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. आने वाले समय में यह चट्टान पृथ्वी और जीवन के रहस्यों को उजागर करने में एक जरूरी सुराग साबित हो सकती है.

