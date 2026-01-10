जिसे दुनिया मान रही थी UFO...वो तो कुछ और ही निकला, वैज्ञानिकों ने सॉल्व की 75 साल पुरानी मिस्ट्री

Alien Technology: धातु के एक टुकड़े को देखकर UFO के शौकीन बहुत खुश थे. उन्हें लगा कि यह किसी उड़न तश्तरी का हिस्सा है जो हवा में तैर सकती है. लेकिन अब अमेरिकी लैब के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि यह किसी दूसरे ग्रह की चीज नहीं है. असल में यह धरती पर ही बनाई गई अनोखी धातु है. लोगों को लगा था कि इस धातु में कोई जादुई शक्ति है जिससे यह हवा में उड़ सकती है. ओक रिज नेशनल लैब के वैज्ञानिकों ने जब इसकी बारीकी से जांच की तो उनका शक गलत निकला.

कब चर्चा में आया था?

यह टुकड़ा 1947 की मशहूर रोसवेल घटना की वजह से चर्चा में आया. उस समय लोगों को लगा था कि अमेरिका के रोसवेल में कोई उड़न तश्तरी (UFO) गिर गई है. हालांकि, अमेरिकी सेना ने कहा था कि वह सिर्फ एक मौसम बताने वाला गुब्बारा था लेकिन आज भी लोग इस एलियंस से जोड़कर देखते हैं.

लोगों का क्या मानना था?

शुरुआत में इस धातु को देखकर ऐसा लगा जैसा यह किसी दूसरी दुनिया से आई हो. कुछ लोगों का मानना था कि यह ऐसी तकनीक है जिससे भारी चीजों को हवा में उड़ाया जा सकता है. UFO के शौकीन इसे देखकर बहुत ही उत्साहित थे कि शायद उन्हें एलियंस की मशीन मिल गई. लेकिन पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है यह धातु धरती पर ही बनी है और इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है.

कब सामने आई इसकी असलियत?

इस धातु की असलियत जानने के लिए 2022 में इसे एक बड़ी सरकारी लैब भेजा गया. वैज्ञानिकों ने बारीकी से जांच की कि क्या इसमें एलियंस का कोई निशान या अंतरिक्ष की कोई तकनीक है. लेकिन जांच में पता चला कि इसमें मौजूद मैग्नीशियम और सीसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा धरती पर पाया जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद हवाई जहाजों को बनाने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था.