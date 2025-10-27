80 साल बाद खुला राज, सूरज के इस हिस्से में दफन है सबसे ज्यादा आग

Northumbria University: सौर भौतिकी में एक ऐतिहासिक खोज हुई है. जिसमें वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य के कोरोना यानि कि बाहरी वायुमंडल में बेहद छोटी घुमावदार चुंबकीय तरंगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है. इन तरंगों को टॉर्शनल अल्फवेन तरंगें कहा जाता है, जिनको लेकर वैज्ञानिक लगभग 80 साल से उलझन में थे. वैज्ञानिकों ने ये खोज हवाई में बने दुनिया के सबसे ताकतवर सौर टेलीस्कोप डैनियल के. इनौये सोलर के जरिए की है.

कोरोना क्यों ज्यादा गर्म ?

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तरंगें सूर्य की बाहरी सतह को लाखों डिग्री तक गर्म करने के पीछे बड़ी वजह हो सकती हैं. ये वहीं कोरोनल हीटिंग समस्या है जिसको समझना दशकों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था. क्योंकि, सूर्य की सतह तो 5500 डिग्री सेल्सियस पर भी ठंडी रहती है लेकिन बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना उससे कई सौ गुना ज्यादा गर्म होता है.

कैसे मिली कामयाबी ?

ब्रिटेन के नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड मॉर्टन ने तरंगों का पता लगाने वाली टीम को लीड किया है. उन्होंने इन तरंगों की खोज के लिए DKIST के अत्याधुनिक यंत्र क्रायोजेनिक नियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोपोलिमीटर का इस्तेमाल किया. जिसके कारण वैज्ञानिकों ने 16 लाख डिग्री तापमान वाले आयनित लोहे का अध्ययन किया और चुंबकीय संरचनाओं में होने वाले छोटे- छोटे बदलावों को मापा जो की लाल और नीले डॉपलर की तरह थे.

शक्तिशाली तरंगे

प्रोफेसर मॉर्टन ने अपने रिसर्च में बड़ी लहराती तरंगों को अलग करते हुए इन छोटी लेकिन शक्तिशाली घुमावदार तरंगों के की पहचान की है. उनकी इस खोज के दूरगामी असर हो सकते हैं, ये सिर्फ यह न समझने में मदद करेगी कि सूर्य का कोरोना इतना गर्म क्यों है, बल्कि यह भी बताएगी कि सौर पवन जो अंतरिक्ष में फैली रहती है कैसे बनती और फैलती है.

मौसम की सटीक जानकारी

ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम और अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम का मानना है कि 'खोज भविष्य में अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी को और सटीक बनाएगी,इससे पृथ्वी पर उपग्रहों, GPS और बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले सौर तूफानों के असर को समझना और उनसे बचाव करना आसान होगा'. इतना ही नहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज से उच्च रिजॉल्यूशन सौर भौतिकी के एक नए युग की शुरुआत है, जो आने वाले समय में सूर्य के रहस्यों को और गहराई से समझने की दिशा में बड़ा योगदान करेगी.