/दुनिया पर मंडराया 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी का खतरा, UN की डरावनी चेतावनी: सूखा, बाढ़ और तबाही को लेकर बड़ा अलर्ट

जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेंट चेंज का संकट अब सिर्फ किताबों की चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तक देता बड़ा संकट बन चुका है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट ने ऐसा सच सामने रखा है, जो न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि हर देश और नागरिक के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, धरती का तापमान जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक सीमा को पार कर जाएगा. अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि बीते 50 सालों में हुई तकनीकि प्रगति भी जलवायु परिवर्तन के इस खतरे को पूरी तरह से पलट नहीं सकती और अब स्थिति कभी पहले जैसे सामान्य नहीं हो पाएंगे.
लिमिटिंग ओवरशूट नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान की सीमा टूटने से भीषण सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी घटनाएं बढ़ेंगी. इसके साथ ही कई जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं, वहीं समुद्र का जलस्तर बढ़ने से छोटे द्वीपीय देशों का अस्तित्व ही मिटने की कगार पर पहुंच सकता है.
UNEP इंडिया के चीफ बालकृष्ण पशुपति के मुताबिक क्लाइमेंट चेंज का असर किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहता. साउथ एशिया में जनसंख्या का दबाव, कमाई में असमानता और तकनीक की कमी जैसी कई समस्याएं पहले से हैं. ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी मार इसी इलाके पर पड़ रही है.
उन्होंने अलग-अलग क्लाइमेट क्लॉक का भी जिक्र करते हुए समझाया कि तापमान कम करने पर कुछ बदलाव भले ही रुक जाएं, लेकिन पिघले हुए ग्लेशियर 100 साल बाद भी पुराने रूप में वापस नहीं आएंगे. समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकना भी एक-दो दशक में मुमकिन नहीं होगा. सबसे बड़ा नुकसान जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है, क्योंकि एक बार जो प्रजाति विलुप्त हो गई, उसे एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर भी वापस नहीं लाया जा सकता है.
रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन गरीब और विकासशील देशों ने प्रदूषण फैलाने में सबसे कम भूमिका निभाई है, वही इसका सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे हैं. पशुपति के मुताबिक, भारत जैसे देश हमेशा साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत की वकालत करते आए हैं.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन अमीर देशों ने इतिहास में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके विकास किया है, उन पर धरती का कार्बन कर्ज है. इसलिए अब उन अमीर देशों को ही तकनीक और आर्थिक मदद देकर गरीब और विकासशील देशों की रक्षा के लिए आगे आना होगा. यह अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानी वजूद और जिंदगी बचाने की लड़ाई बन चुका है.