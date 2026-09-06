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दुनिया पर मंडराया 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी का खतरा, UN की डरावनी चेतावनी: सूखा, बाढ़ और तबाही को लेकर बड़ा अलर्ट

ग्लोबल वॉर्मिंग का खतरा अब दुनिया के सामने आ चुका है. संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार, धरती का तापमान जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है. जलवायु परिवर्तन के इस गंभीर संकट का कुछ नुकसान ऐसा होगा, जिसे आधुनिक तकनीक भी कभी ठीक नहीं कर पाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:07 AM IST
दुनिया पर मंडराया 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी का खतरा, UN की डरावनी चेतावनी: सूखा, बाढ़ और तबाही को लेकर बड़ा अलर्ट
Image Credit: UN की चेतावनी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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