Advertisement
trendingNow12973108
Hindi Newsविज्ञान

थाईलैंड में 'Sleeping Buddha' के नीचे मिला बेशकीमती खजाना, 1300 साल पुराना सोने-चांदी से भरा बर्तन

Treasure Found in Thailand: थाईलैंड की सबसे लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा के नीचे 1,300 साल से दबा राज खुला है. इस खोज से दक्षिण-पूर्व एशिया के शुरुआती इतिहास का कुछ हिस्सा फिर से लिखा जा रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थाईलैंड में 'Sleeping Buddha' के नीचे मिला बेशकीमती खजाना, 1300 साल पुराना सोने-चांदी से भरा बर्तन

Sleeping Thai Buddha Statue: उत्तरी थाईलैंड में एक 13 मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा है जो Thailand की सबसे लंबे लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है. किसी ने शायद ही सोचा होगा इस मूर्ति के नीचे सोने, चांदी और कांसे की पुरानी चीजों का खजाना छिपा है. ये चीजें द्वारवती सभ्यता के जमाने की हैं और अभी तक इसे किसी ने नहीं छुआ था. यह खोज नाखोन रत्चासिमा प्रांत के वाट थम्माचक सेमारम मंदिर में हुई. यहां मजदूर रोज की तरह पानी निकालने का काम कर रहे थे तभी मूर्ति से 1 मीटर नीटे उन्हें एक चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें 33 चीजें रखी हुईं थीं.

बर्तम में क्या-क्या था?
इस चीनी मिट्टी के बर्तन में 33 चीजें रखी हुई थी जिसमें सोने की अंगूठियां, चांदी की बालियों और कांसे के कंगन शामिल हैं. थाईलैंड के ललित कला विभाग का कहना है कि इनमें से कई चीजें द्वारवती काल की कलाकृतियों से मिलते हैं. दरअसल, द्वारवती काल एक पुरानी सभ्यता थी जिसके बारे में कम लिखा गया है. यह सभ्यता कभी 6th से 11th शताब्दी के बीच मध्य थाईलैंड में थी.

यह भी पढ़ें: 1 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था ये 'टेरर बर्ड', वैज्ञानिकों को मिला दुर्लभ जीवाश्म

Add Zee News as a Preferred Source

खुदाई में और क्या-क्या मिला?
खजाना मिलने के बाद अधिकारियों ने पूरी जगह की खुदाई शुरु की तो सिर्फ गहने ही नहीं बल्कि, पूजा-पाठ की चीजें भी मिलीं. इन्हें इतनी बारीकी से बनाया गया था कि पुरातत्वविद भी हैरान रह गए. कुछ चीजें पहनने या दिखाने के लिए बनी थीं लेकिन कुछ चीजें खास तौर पर धार्मिक पूजा के लिए बनाई गई थीं. इसमें 8x12.5 सेंटीमीटर की गोल्ट प्लेट मिली है जिस पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति बनी है जो शुरुआती थेरवाद बौद्ध कला की निशानी है. इसके अलावा सीसा-टिन मिश्र धातु की प्लेट जिसमें एक आकृति को भगनाव ब्रह्मा बताया गया है.

बुद्ध के सिर के नीचे क्या मिला?
बुद्ध के सिर के नीचे धातु की चादरों का दबा हुआ बंडल मिला जिसे मिट्टी से लपेटा गया था और सीमेंट से बंद था. बुद्ध के शरीर के सबसे पवित्र हिस्से(सिर)के नीचे रखा जाना दिखाता है कि इसके किसी खास अनुष्ठान के लिए बनाया गया था. ललित कला विभाग के महानिदेशक फानोमबुत्र चंत्रचोट के अनुसार ये पतली चादरें जंग खा चुकी हैं कि पहचानना मुश्किल है. हालांकि, यह दिखाता है कि पुरानी बौद्ध इमारतों में पूजा की चीजों को नीचे रखने की परंपरा थी जैसा की UNESCO की स्टडी में बताया गया है.

क्यों खास है द्वारवती सभ्यता?
इस सभ्यता पर पहले ध्यान कम दिया जाता था क्योंकि इसके बार खमेर साम्राज्य और अयुत्या साम्राज्य जैसे बड़े और मशहूर साम्राज्य आए. अब यह सभ्याता विद्वानों का ध्यान खींच रही है. बता दें कि, अब इसकी कम ही इमारतें बची हैं लेकिन इस सभ्यता ने अपने पीछे कई चीजें छोड़ी हैं जैस- मिट्टी की मूर्तियां, संस्कृत में लिखे लेख, कांसे की मूर्तियां. ये दिखाता है कि यह सभ्यता भारत और मोन संस्कृति के गहराई से जुड़ी थी. वे लोग मोन लिपि और शुरुआती बौद्ध मूर्तियों का खास तरह से इस्तेमाल करते थे.

यह खोज क्यों बहुत खास है?
ऐसी मूर्तियों के नीचे पूजा का सामान रखना एक तरह का अनुष्ठान था. लोग मानके थे ये पवित्र चीजें उस मूर्ति को रक्षा करने की ताकत देती हैं. यह मान्यता आज भी थाईलैंड में दिखती है. यू थोंग और सी थेप जैसे पुराने धार्मिक स्थानों पर ऐसी ही प्रथाएं मिली हैं. इन जगहों पर भी विद्वानों को मंदिर की नींव और स्तूपों के नीचे दबी हुई चीजें मिली हैं. ये जगहें जो अब UNESCO World Heritage Site बनाने पर विचार कर रहा है, वाट थम्माचक सेमारम मंदिर जैसी ही है.

इस खजाने का क्या किया जाएगा?
वाट थम्माचक सेमारम मंदिर से मिलीं सभी पुरानी चीजों को अब फिमाई राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है और उनकी जांच की जा रही है. सिल्पाकोर्न यूनिवर्सिटी और चियांग माई यूनिवर्सिटी की टीमें सरकारी ललित कला विभाग के साथ मिलकर काम कर रही हैं. वे इन चीजों का रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनकी तुलना इलाके में मिलीं ऐसी ही दूसरी चीजों से कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Gaganyaan Mission: क्या 2027 तक भारत रच पाएगा इतिहास, ISRO अध्यक्ष ने बताया- '90% तक काम पूरा'

रिपोर्ट से क्या पता चला?
सरकारी रिपोर्ट इन चीजों ती तारीख को सातवीं शताब्दी के आखिरी समय का बताती हैं. यह तारीख पहले मिली मोन बौद्ध समुदायों से जुड़ी चीजों की तारीख से मिलती हैं. जैसे-जैसे वैज्ञानिक इन चीजों के धातु और निशानों की जांच करते रहेंगे उन्हें व्यापार के रास्तों, धार्मिक विचारों के लेन-देन और शुरुआती थाई शिल्पकला के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

sleeping thai buddhaancient treasure

Trending news

सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान