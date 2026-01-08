सोना-हीरा नहीं! समंदर की गहराइयों में मिला ऐसा खजाना, जो कभी नहीं होगा खत्म; लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक

Undersea Geothermal Energy: क्या आपको पता है कि इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा खजाना शायद सोना या हीरा नहीं बल्कि समुद्र के नीचे छिपी जियोथर्मल ऊर्जा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ऐसी साफ ऊर्जा है जो इंसानियत के लिए लगातार मिलती रह सकती है. अगर इसे सही तरीके से निकाला जाए तो यह ऊर्जा इंसानों को कभी खत्म न होने वाली ताकत दे सकती है.

जियोथर्मल ऊर्जा क्या है?

धरती की सतह के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी मौजूद है. समुद्र की गहराइयों में धरती की प्लेटों के बीच दरारें होती हैं जिन्हें रिफ्ट कहते है. इन दरारों से लगातार गर्मी निकलती रहती है. यह गर्मी भूकंपीय गतिविधियों की वजह से पैदा होती है. यही गर्मी जियोथर्मल ऊर्जा कहलाती है जिसे बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

जियोथर्मल ऊर्जा खास क्यों है?

जियोथर्मल ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कभी रुकती नहीं है. सूरज की रोशनी और हवा पर आधारित ऊर्जा मौसम पर निर्भर करती है. धरती के अंदर से निकलने वाली गर्मी हमेशा एक जैसी रहती है. इसी वजह से इसे सबसे भरोसेमंद साफ ऊर्जा माना जाता है. अगर यह ऊर्जा इस्तेमाल में आ जाए तो इंसान को कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

सबसे बड़ी मुश्किल?

इस खजाने को निकालने में सबसे बड़ी परेशानी जगह है. जियोथर्मल वेंट्स समुद्र की बहुत गहराई में हैं. वहां तक पहुंचना और वहां मशीनें लगाना बेहद मुश्किल है. साथ ही महंगा काम है. वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पहले यह पता लगाना होगा कि सबसे ताकतवर वेंट्स कहां हैं. इसके बाद वहां से ऊर्जा निकालकर उसे जमीन तक लाने का तरीका बनाना होगा.

हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट

इस योजना पर काम शुरू होता है तो इसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक और पनडुब्बी विशेषज्ञों को साथ आना होगा. समुद्र के नीचे ऐसी मशीनें बनानी होंगी, जो गर्मी को बिजली में बदल सकें. उसे अलग-अलग देशों तक पहुंचा सकें. यह पूरा प्रोजेक्ट अरबों डॉलर का हो सकता है और इसमें कई साल लग सकते हैं.

देशों के बीच विवाद का खतरा

बड़ी समस्या यह भी है कि कई जियोथर्मल वेंट्स अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाकों में हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि इस ऊर्जा पर किस देश का हक रहेगा. ऊर्जा के बंटवारे को लेकर देशों के बीच तनाव भी पैदा हो सकता है. हालांकि कुछ देश संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के तहत मिलकर नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सके.

ऊर्जा का इस्तेमाल आसान नहीं

वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना आसान नहीं है. अगर तकनीक आगे बढ़ती रही और देश आपस में सहयोग करें तो एक दिन समुद्र के नीचे छिपा यह खजाना इंसान को मिल सकता है. यह न सिर्फ धरती को साफ ऊर्जा देगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

