साइंटिस्ट बनाएंगे पाताल के नीचे लैब, बाहर आएंगे हिंद महासागर के पेट में छिपे गहरे राज

भारतीय साइंटिस्ट हिंद महासागर की गहराई में लैब बनाने की तैयारी में है. पाताल में बनी इस लैब का मकसद इंसानी जीवन की संभावना की तलाश करना है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:23 PM IST
साइंटिस्ट बनाएंगे पाताल के नीचे लैब, बाहर आएंगे हिंद महासागर के पेट में छिपे गहरे राज

भारतीय साइंटिस्ट अगले 25 साल में हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई पर सबसे गहरी लैब बनाने की तैयारी में है. पाताल में बनने वाली इस लैब में वैज्ञानिक समुद्री जीवन देखें और पता लगाएंगे क्या इंसान समुद्र के नीचे रह सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टैक्नॉलॉजी NIOT चेन्नई के डायरेक्टर डॉ बालाजी रामकृष्णन पहले चरण में 500 मिटर की गहराई पर पहला स्टेशन बनाएंगे. इस स्टेशन पर 3 वैज्ञानिक 1 दिन या उससे अधिक समय तक वहां रह सकेंगे. इस लैब में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा. यह स्टेशन वैसा ही होगा जैसा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है.

अंडरवॉटर स्पेस स्टेशन की संस्कृति 
भारत का ये स्टेशन 6 हजार मीटर की गहराई पर होगा. यह स्टेशन ज्यादा दबाव झेल सकता है. इस स्टेशन को अंतरिक्ष की तरह अंडरवॉटर स्पेस स्टेशन संस्कृति को आगे बढ़ाएगा. यह लैब भारत के 2047 के विजन का हिस्सा होगी. इस लैब का उद्देश्य समुद्री जीवन, गहरे समुद्र को समझने और अध्ययन करने का है. 

360 डिग्री पारदर्शी 
NIOT के निदेशक डॉ. बालाजी रामकृष्णन के अनुसार ये स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा होगा. बस यह अंतरिक्ष की जगह समुद्र के नीचे होगा. इसमें 360 डिग्री पारदर्शी दीवारे होंगे जिसमें समुद्री जीवों को देखा जा सकेगा वहीं उनके जीवन को रिकॉर्ड कर सकेंगे. इस लैब में एडवांस्ड सपोर्ट सिस्टम होगा. इसके अलावा ऑक्सीजन, तापमान कंट्रोल होगा वहीं डॉकिंग सिस्टम होगा, ताकि वैज्ञानिकों का आना-जाना बना रहे. 

समुद्र के नीचे बनेगी कॉलोनी 
इंसान द्वारा समुद्र के नीचे कॉलोनी बनाकर रहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमे समय लग सकता है. ब्रिटिश स्टार्टअप DEEP इस पर काम कर रहा है उनका टारगेट 2027 तक समुद्र में इंसान के निवास को स्थापित करने का है. समुद्र के नीचे मानव जन्म की संभावना है लेकिन यह इतना आसान नहीं है. इस में कई तरह की दिक्कत आ सकती है.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

