Video: कैमरे में कैद हुई 1 टन वजनी और 120 फीट लंबी जेलीफिश, देखने वालों ने कहा- 'मछली है या राक्षस'

Science NEWS: एक अंडरवाटर वीडियोग्राफर ने दुनिया की सबसे बड़ी, लंबी और सबसे भारी जेलीफिश की बहुत ही शानदार वीडियो लिया है. जॉन रेनी नाम के इस वीडियोग्राफर ने सैलिश सागर(Salish Sea)में देखी गई Lions Mane वाली जेलीफिश का वीडियो शेयर किया है. अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि, वह बस स्क्विड और कुछ जेलीफिश के वीडियो लेने की उम्मीद में गए थे. गोता लगाने के कुछ मिनटों बाद उन्हें ऊपर एक लंबा और पतला Tentacles दिखाई दिया. वह उसका अंत नहीं देख पा रहे थे इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरु कर दिया.

कितनी बड़ी थी जेलीफिश?

वह एक मिनट से ज्यादा समय तक चलते रहे और अंत में एक विशाल शेर के अयाल वाली जेलीफिश के पास पहुंच गए. ये समुद्री जीव बहुत बड़े होते हैं. रोनी ने बताया कि, अब तक मिली सबसे बड़ी जेलीफिस का शरीर 7 फीट चौड़ा और उसके तंतु 120 फीट तक लंबे थे. आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया.

वीडियो में क्या नजर आया?

वीडियो में Jellyfish के चमकीले रंग साफ दिखाई देते हैं. दर्शक उसके बहुत बड़े आकार और रंग-रूप को देखकर हैरान हैं. वीडियो में जेलीफिश के पीले पारदर्शी शरीर को पानी में बहते हुए देख सकते हैं. इसकी नीचे नारंगी और बैंगनी रंग भी दिखाई दे रहे हैं. क्लोज-अप शॉट्स में उसके तंतु(Tentacles)बारीकी से दिखते हैं जिसमें शेर के अयाल वाली जेलीफिश की हचलल के बारे में जानकारी मिलती है.

वीडियो से क्या जानकारी मिलती है?

Salish Sea उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है. जॉन रोनी ने बताया, ये Jellyfish अपने तंतुओं का इस्तेमाल करके दूसरी मछलियों को फंसाती है और उन्हें अपना भोजन बनाती है. उन्होंने आगे कहा, इनमें गहरे, चमकीले नारंगी, बैंगनी और लाल रंग भी होते हैं जिन्हें फिल्माना मुझे पसंद है. उन्होंने यह भी लिखा कि, यह ऐसी जेलीफिश है जिसे आप बिल्कुल छूना नहीं चाहेंगे. स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक, अब तक मिली सबसे बड़ी लायन्स मेन जेलीफिश 120 फीट थी. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इनका वजन लगभग 1 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है.