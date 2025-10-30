Advertisement
trendingNow12980944
Hindi Newsविज्ञान

Video: कैमरे में कैद हुई 1 टन वजनी और 120 फीट लंबी जेलीफिश, देखने वालों ने कहा- 'मछली है या राक्षस'

Worlds Biggest Jellyfish: सैलिश सागर के नीचे एक मछली पाई गई है जो शेर के अयाल(Lion Mane)जैसी दिखती है. दरअसर यह एक बहुत ही बड़ी जेलीफिश है जिसका एक विशाल घंटी जैसा शरीर था और इसके Tentacles कई फीट लंबे थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: कैमरे में कैद हुई 1 टन वजनी और 120 फीट लंबी जेलीफिश, देखने वालों ने कहा- 'मछली है या राक्षस'

Science NEWS: एक अंडरवाटर वीडियोग्राफर ने दुनिया की सबसे बड़ी, लंबी और सबसे भारी जेलीफिश की बहुत ही शानदार वीडियो लिया है. जॉन रेनी नाम के इस वीडियोग्राफर ने सैलिश सागर(Salish Sea)में देखी गई Lions Mane वाली जेलीफिश का वीडियो शेयर किया है. अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि, वह बस स्क्विड और कुछ जेलीफिश के वीडियो लेने की उम्मीद में गए थे. गोता लगाने के कुछ मिनटों बाद उन्हें ऊपर एक लंबा और पतला Tentacles दिखाई दिया. वह उसका अंत नहीं देख पा रहे थे इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना शुरु कर दिया.

कितनी बड़ी थी जेलीफिश?
वह एक मिनट से ज्यादा समय तक चलते रहे और अंत में एक विशाल शेर के अयाल वाली जेलीफिश के पास पहुंच गए. ये समुद्री जीव बहुत बड़े होते हैं. रोनी ने बताया कि, अब तक मिली सबसे बड़ी जेलीफिस का शरीर 7 फीट चौड़ा और उसके तंतु 120 फीट तक लंबे थे. आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया. 

यह भी पढ़ें: 19 दिसंबर को धरती के करीब होगा 3I/ATLAS, NASA ने बताया- हमें डरना चाहिए या नहीं'?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में क्या नजर आया?
वीडियो में Jellyfish के चमकीले रंग साफ दिखाई देते हैं. दर्शक उसके बहुत बड़े आकार और रंग-रूप को देखकर हैरान हैं. वीडियो में जेलीफिश के पीले पारदर्शी शरीर को पानी में बहते हुए देख सकते हैं. इसकी नीचे नारंगी और बैंगनी रंग भी दिखाई दे रहे हैं. क्लोज-अप शॉट्स में उसके तंतु(Tentacles)बारीकी से दिखते हैं जिसमें शेर के अयाल वाली जेलीफिश की हचलल के बारे में जानकारी मिलती है. 

Watch Video:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by John Roney (@roneydives)

वीडियो से क्या जानकारी मिलती है?
Salish Sea उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है. जॉन रोनी ने बताया, ये Jellyfish अपने तंतुओं का इस्तेमाल करके दूसरी मछलियों को फंसाती है और उन्हें अपना भोजन बनाती है. उन्होंने आगे कहा, इनमें गहरे, चमकीले नारंगी, बैंगनी और लाल रंग भी होते हैं जिन्हें फिल्माना मुझे पसंद है. उन्होंने यह भी लिखा कि, यह ऐसी जेलीफिश है जिसे आप बिल्कुल छूना नहीं चाहेंगे. स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक, अब तक मिली सबसे बड़ी लायन्स मेन जेलीफिश 120 फीट थी. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इनका वजन लगभग 1 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

worlds biggest jellysifh

Trending news

डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'