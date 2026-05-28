समुद्र से 14,000 फीट नीचे बड़ा विस्फोट, फूटकर निकली चट्टानें; मचेगी तबाही या फिर...

Science News: दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस साल मई 2026 की शुरुआत से एक अंडरवॉटर वॉल्कैनो फट रहा है. इसके चलते समुद्री सतह से 10,000 फीट ऊपर तक भाप से भरे विशाल सफेद बुलबुले उठ रहे हैं. बता दें कि यह ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी के नॉर्थ कोस्ट के पास टाइटन रिज के किनारे बिस्मार्क सी पर स्थित है. इससे प्यूमिस नाम की एक वॉल्कैनिक रॉक भी निकल रही है, जो समुद्र में तैर रही है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चट्टान से एक नए आइलैंड का निर्माण हो सकता है, जो सैटेलाइट इमेजेस में शायद ही कभी दिखाई देने वाली भूवैज्ञानिक घटना है. बता दें कि 8 मई 2026 को सीस्मोमीटर में कई भूकंपों का पता चलने के बाद इस वॉल्कैनिक एक्टिविटी का संदेह हुआ.

समुद्र में विस्फोट

स्पेस एजेंसी 'NASA' के एक्वा और टेरा सैटेलाइ द्वारा ली गई तस्वीरों में समुद्र के ऊपर ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं के गुबार दिखाई दिए. पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट कब तक जारी रह सकते हैं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है. बता दें कि साल 1972 में, वर्तमान विस्फोट से 16 किलोमीटर दूर एक विस्फोट 4 दिनों तक चला था. वहीं साल 1957 में उसी समुद्र में हुआ 1 दूसरा विस्फोट लगभग 4 सालों तक जारी रहा था.

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बनेगा नया द्वीप?

हाल ही में आई सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि इस घटना से अंडरवॉटर लैंडस्केप में बदलाव आ रहा है. इससे संभावना है कि ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप उभर आएगा. घटना को लेकर NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के चीफ साइंटिस्ट जिम गार्विन ने कहा कि वह उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई नया द्वीप बनने वाला है या नहीं, क्योंकि वह इस तरह की घटनाओं को सैटेलाइट के जरिए बेहद कम देख पाए हैं. इसे देखने से यह पता चलेगा कि पेड़-पौधे और जीव-जंतु नए द्वीप पर कैसे अपनी जगह बनाते हैं.

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महासागर की मिस्ट्री

महासागर आज भी रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि इंसानों ने आज तक पानी के अंदर मौजूद क्षेत्रों का केवल 5-10 प्रतिशत हिस्से को ही एक्सप्लोर और स्टडी किया है. वहीं ग्लोबल सी फ्लोर का केवल 28.7 प्रतिशत हिस्से की ही मैपिंग की गई है. इसका अधिकतर हिस्सा अभी भी उन प्रजातियों और संरचनाओं का घर है, जिन्हें अभी तक नहीं देखा गया है. अंडरवॉटर या सबमरीन वॉल्कैनो धरती के मैग्मा आउटपुट का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं. इनकी संख्या धरती पर स्थित ज्वालामुखियों से कहीं ज्यादा है.