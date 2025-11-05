UN की चेतावनी! ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने में फेल हुए सारे देश, नाकाम होता है जा रहा है पेरिस समझौता

Rising Global Temperature: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम(UNEP)ने मंगलवार को कहा कि, दुनिया वैश्विक तापमान(Global Temperature)की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई है. उन्होंने अपनी वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट में बताया कि, यह तापमान सीमा अगले 10 सालों में शायद पार भी हो जाएगी. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देशों ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो कार्रावाई की वह बेहद धीमी है. इससे ये साफ हो गया कि दुनिया 2015 में पेरिस समझौते के मुख्य लक्ष्य तो कम से कम कुछ समय के लिए तो पार कर जाएगी.

UNEP ने क्या कहा?

UNEP का कहना है कि, एक बार जब तापमान की सीमा, 1.5 डिग्री सेल्सियस, पार हो जाएगी तो इसे उल्टा करना बहुत ही मुश्किल होगा. इस बढ़ी हुई सीमा को कम करने के लिए हमें Green House गैसों के उत्सर्जन में और तेजी से बहुत बड़ी कटौती करनी होगी. रिपोर्ट की मुख्य लेखिका ऐनी ओलहॉफ का कहना है कि, अगर हम बहुत ज्यादा कटौती करते हैं तो तापमान की सीमा को पार होने में देरी हो सकती है और हम अब इसे पूरी तरह से नहीं टाल सकते.

यह भी पढ़ें: धरती का सबसे पुराना पानी: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 260 करोड़ साल पुराना स्वाद, पीते ही बोले ये तो...

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था पेरिस समझौता?

2015 के पेरिस समझौते में सभी देशों को लक्ष्य दिया गया था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखें और हो सके तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की कोशिश करें. UNEP ने कहा है कि, अगर सरकारें भविष्य में प्रदूषण कम करने के लिए किए गए अपने सभी वादों को पूरा भी करती हैं तब भी दुनिया को 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि, चीन अक्सर कम लक्ष्य तय करता है और फिर उन्हें पार कर जाता है.

क्या होंगे इसके नतीजे?

इन खतरनाक नतीजों के कारण इस महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन पर दबाव बढ़ गया है. बैठक में इस बात पर बहस होगी कि, वैश्विक तापमान को रोकने के लिए तेजी से कैसे काम शुरु किया जाए और इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा. पेरिस समझौते के मुताबिक, तापमान में हर थोड़ी सी बढ़ोतरी कितनी भयंकर गर्मी, सूखा और जंगल की आग को बढ़ाएगी.

कितने तापमान पर कितना खतरा?

2 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी से प्रभावित होने वाली आबादी 1.5 डिग्री की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी. 1.5 डिग्री सेल्सियस- कम से कम 70 प्रतिशत Coral Reefs खत्म हो जाएंगी और 2 डिग्री सेल्सियस पर 99 प्रतिशत Coral Reefs नष्ट हो जाएंगे. UNEP के मुताबिक, वर्तमान देशों में जो नीतियां और कानून लागू हैं उनकी वजह से तापमान और बढ़ेगा जो लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें: धरती फट रही है...प्रशांत महासागर के नीचे दिखी 75 किमी लंबी दरार, वैज्ञानिक बोले- 'ये तो बस शुरुआत है'

क्या हुआ है सुधार?

दुनिया ने कुछ सुधार भी किया है. एक दशक पहले जब पेरिस समझौता हुआ था तब अंदाजा था कि धरती का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा. हालांकि, गर्मी बढ़ाने वाली कार्बन गैसों का उत्सर्जन अभी भी बढ़ता जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए अब भी कोयला, तेल और गैस जला रहे हैं. UNEP का कहना है कि, साल 2024 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2.3 की बढ़ोतरी होगी.