UNESCO: नील नदी के बीच बना था मिस्र का यह प्राचीन मंदिर, 4500 पुरानी खोज ने वैज्ञानिकों को दिया झटका

Egypt Karnak Temple: मिस्र के लक्सर शहर के हीच में आधुनिक नील नदी के किनारे विशाल कर्णक मंदिर पत्थरों के एक बड़े शहर जैसा दिखता है. इसके बड़े खंभे और स्फिंक्स सदियों पुरानी राजाओं की इच्छाओं की याद दिलाते हैं. लेकिन इस बड़े मंदिर के नीचे पुरातत्वविदों ने एक और पुरानी चीज खोजी है. भू-पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की नई खोज से पता चलता है कि कर्णक मंदिर 4,500 साल पहले नील नदी की बदलती धाराओं से बने एक प्राकृतिक द्वीप पर बनाया गया था.

कब बना था ये मंदिर?

सदियों से इतिहासकार मानते थे कि, कर्णक की सबसे पुरानी इमारतें मिस्र के मध्य साम्राज्य के दौरान लगभग 2000 ईसापूर्व बनी थी. लेकिन जमीन की गहरी परतों और हजारों मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से मिले नए सबूत बताते हैं कि यह मंदिर प्राचीन साम्राज्य के समय का है, लगभग 2300 ईसा पूर्व तक का. यह सुनने में शायद कम लगे लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में ये बड़ा बदलाव है.

कहां छपी ये रिपोर्ट?

यह शोध जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पत्रिका एंटिक्विटी(Antiquity)में प्रकाशित हुई है. मंदिर वाली जगह के आस-पास से 61 तलछटी कोर निकालकर टीम ने पता लगाया कि नील नदी की धाराएं समय के साथ कैसे बदलीं. 2500 ईसा पूर्व से पहले यह इलाका नील नदी के सक्रिया बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा था.

इस जगह का क्या महत्व है?

शुरुआती मिस्रवासियों ने ठीक यहीं पर उस जगह की नींव रखी जो आगे चलकर उनकी सभ्यता का सबसे जरूरी धार्मिक केंद्र बना. जमीन की परतों का क्रम और उस जगह से मिले सबसे पुरानी इंसानी अवशेषों की तारीख लगभग एकदम मिलती है. यहां से जो मिट्टी के बर्तन मिले वो लगभग 2305 ईसा पूर्व से 1980 ईसा पूर्व के बीच के हैं.

इतिहास का क्या कहना है?

उसी समय के पिरामिड ग्रंथों में दुनिया की शुरुआत को अव्यवस्थित पानी से उभरते हुए एक पुराने टीले के रूप में बताया गया है. बाद के ग्रंथों जैसे, मध्य साम्राज्य के ग्रंथ में इस विचार को साफ किया है जहां अतुम या रा-अमुन देवता से घिरे एक ऊंचे स्थान पर प्रकट होते हैं. यह सिम्बल कर्णक की बाद की वास्तुकला में उकेरा हुआ दिखता है लेकिन, नया शोध बताता है कि यह बात को जगह चुनने में ही छिपी हुई थी.

इस खोज से क्या साबित होता है?

यह खोज थेब्स को एक धार्मिक राजधानी के रूप में भी दिखाती हैं. इस राजधानी को सिर्फ शाही आदेश या पैसों की जरूरत के कारण नहीं बनाया गया था. बल्कि, इसे पर्यावरण की गहरी समझ और ब्रह्मांड के सत्यों को धरती पर दिखाने की इच्छा से बनाया गया था. आज कर्णक को UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं.