Advertisement
trendingNow13189224
Hindi Newsविज्ञानअरुणाचल के जंगलों में मिला ‘घर बनाने वाला’ नन्हा जीव: इंसानों की तरह खुद बनाता है आशियाना, भारत में पहली बार मिला ऐसा जीव

अरुणाचल के जंगलों में मिला ‘घर बनाने वाला’ नन्हा जीव: इंसानों की तरह खुद बनाता है आशियाना, भारत में पहली बार मिला ऐसा जीव

New Frog Species Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश के जंगलों ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. नामदफा टाइगर रिजर्व में मेंढक की एक ऐसी प्रजाति मिली है, जिसकी इंजीनियरिंग ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. अक्सर हम पक्षियों को घोंसला बनाते देखते हैं, लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसा मेंढक मिला है जो मिट्टी से अपना आलीशान घर तैयार करता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरुणाचल के जंगलों में मिला ‘घर बनाने वाला’ नन्हा जीव: इंसानों की तरह खुद बनाता है आशियाना, भारत में पहली बार मिला ऐसा जीव

New Frog Species Arunachal Pradesh: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के जंगलों से जीव-जंतुओं की दुनिया से एक अजब-गजब खबर सामने आई है. भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के वैज्ञानिकों ने नामदफा टाइगर रिजर्व में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है. यह नन्हा सा जीव अपनी एक अनोखी खूबी को लेकर चर्चा में बना हुआ है. पक्षियों को घोंसला बनाते और मधुमक्खियों को छत्ता बनाते हुए तो आपने अभी तक जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मेंढक को अपना घर बनाते हुए देखा है? जवाब होगा नहीं. लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मिली यह नई प्रजाति न सिर्फ अपना घर बनाती है, बल्कि उसमें वेंटिलेशन और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती है.

क्यों खास है यह खोज?

ज्यादातर मेंढक अपने अंडे पानी में या पत्तियों पर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में मिली यह नई प्रजाति मिट्टी से अपना घर तैयार करती है. घने जंगलों में जमीन पर गिरी पत्तियों के नीचे यह मेंढक मिट्टी का घर तैयार करता है और वहीं अंडे देता है. भारत में इस समूह के मेंढकों में ऐसा व्यवहार पहली बार देखा गया है.

दिखने में कैसा है यह मेंढक?

बात करें इस मेंढक के आकार की तो यह 2.3 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच है. इसे फेंग फ्रॉग ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इनके निचले जबड़े में दांतों जैसे उभार होते हैं. इसकी पहचान इन खासियतों से की जा सकती है-

इसकी आंखों के बीच एक गहरी भूरी रेखा मौजूद होती है.

पीठ पर अंग्रेजी के V आकार की लकीर होती है.

शरीर के दोनों तरफ स्किन की कटी-फटी सिलवटें होती हैं.

(ये भी पढ़ेंः आकाशगंगा के इस छोर पर पसरा है सन्नाटा, कुदरत ने यहां बंद कर दी है तारों की फैक्ट्री!)

एक और विदेशी प्रजाति की हुई पहचान

वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इस नई प्रजाति को खोजा है, बल्कि डीएनए टेस्ट के जरिए यह भी पता लगाया है कि चीन और म्यांमार में पाया जाने वाला मेंढक लिम्नोनेक्ट्स लॉन्गचुआनेंसिस भी भारत में मौजूद है. यह पहली बार है जब इस प्रजाति को भारत में आधिकारिक रूप में पाया गया है.

नामदफा टाइगर रिजर्व, जो चीन और म्यांमार के बार्डर से सटा हुआ है, दुनिया के सबसे समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है. जानकारों का कहना है कियह खोज बताती है कि पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों से ओझल है.  

(ये भी पढ़ेंः Lyrid Meteor Shower: आसमान में होगी तारों की बारिश, जानें भारत में कब और कैसे देखें)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

New frog speciesArunachal Pradesh

Trending news

कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? MNM प्रमुख कमल हसन ने बेटी श्रुति हसन के साथ डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? MNM प्रमुख कमल हसन ने बेटी श्रुति हसन के साथ डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
TMC-BJP में कड़ी टक्कर, भाजपा नेता सुभेंदु बोले ‘ये बंगाल बचाने का चुनाव’, कबीर ने कहा ‘मैं किसी की B टीम नहीं’
West Bengal Election 2026
TMC-BJP में कड़ी टक्कर, भाजपा नेता सुभेंदु बोले ‘ये बंगाल बचाने का चुनाव’, कबीर ने कहा ‘मैं किसी की B टीम नहीं’
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
Assembly Election 2026
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
Bengal Assembly Elections
बंगाल के सियासी रण का आज पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल