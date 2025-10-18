Unit-731 की दहशत! एक्सपेरिमेंट की आड़ में इंसानों पर ढाया गया था खौफनाक जुल्म, सुनकर कांप उठेगी रूह

वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनिट 731 नाम का ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था. इस एक्सपेरिमेंट की कहानी इंसानियत के उस चेहरे को दिखाती है जब विज्ञान की खोज का नाम लेकर इंसान ने इंसान पर कई तरह के जुल्म किए थे. यूनिट 731 की जापान की सेना की एख गुप्त यूनिट था जिसने इंसानों पर तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या था ये यूनिट 731 और इसने किस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट किए थे.

यूनिट 731

यूनिट 731 की स्थापना 1930 के समय में जापानी सेना ने की थी. इसका यूनिक को बनाने का उद्देश्य था बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का परीक्षण करना. इन हथियारों को टेस्ट करने के लिए यूनिट 731 ने जिनका इस्तेमाल किया वो थे इंसान. यूनिट 731 ने वार के समय के कैदी जो चीन रूस ब्रिटेन और अमेरिका से पकड़े गए थे उनपर कई एक्सपेरिमेंट किए. बहुत से रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3000 से अधिक कैदियों पर ऐसे प्रयोग किए गए जिनका जिक्र सुनकर भ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं

ठंड

जापानी वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि इंसान आखिर कितनी ठंड झेल सकता है. इसके लिए कैदियों को बिना कपड़ों के माइनस 30 से माइनस 40 डिग्री तापमान में खड़ा कर दिया जाता था. उन पर बाल्टियों से बर्फ जैसा ठंडा पानी तप तक डाला जाता जब तक कि उनका शरीर पत्थर की तरह जम न जाए. इसके बाद उन्हें गर्म पानी डालकर पिघलाने की कोशिश की जाती थी ताकी वो इस एक्पेरिमेंट की तह तक जा सके.

वायरस

इस यूनिक के एक और एक्सपेरिमेंट में से एक है वायरस वायरस. इसमें कैदियों के शरीर में जानबूझकर घातक वायरस इंजेक्ट किए जाते थे ताकि देखा जा सके कि बीमारी कैसे फैलती है. जब कैदी बीमार पड़ जाते तो उन्हें टेबल पर लेटा कर बिना बेहोश किए उनका शरीर चीर दिया जाता था. इस वायरस एक्सपेरिमेंट का मुख्य काम था ये पता लगाना कि इंसान के अंदर वायरस कैसे और क्या तबाही मचाता है.

गोली और ग्रेनेड

इतना ही नहीं गोली और ग्रेनेड के असर को समझने के लिए भी कैदियों को टारगेट बनाया गया था. किसी को नजदीक से गोली मारी जाती तो किसी के पास ग्रेनेड फेंका जाता था.जब वो घायल हो जाते तो उनके शरीर को चीरकर देखा जाता कि किस हथियार ने कितना नुकसान किया है.

एक्सपेरिमेंट

यूनिट 731 के कई एक्सपेरिमेंट में डॉक्टरों की ट्रेनिंग के नाम पर कैदियों को जिंदा काटा जाता था. बाद में एक डॉक्टर ने ये माना था कि एक जिंदा कैदी को टुकड़े टुकड़े करने में उन्हें करीब 90 मिनट लग गए थे. इस यूनिट की मुख्य लैब चीन के हार्बिन शहर के पिंगफेंग जिले में थी लेकिन इसकी कई शाखाएं और भी जगहों पर थीं. 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद जापान ने इन प्रयोगों को बंद कर दिया आज इन जगहों में से कई खंडहर बन चुकी हैं लेकिन वहां की हवा आज भी उन चीखों की गवाही देती है जिन्हें इतिहास ने दबा दिया गया है.

Disclaimer

