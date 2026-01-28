Day Zero: 2030 तक पानी की किल्लत झेल सकता है आधा भारत, UN की चेतावनी ने उड़ाई नींद

Science News in Hindi: आजकल दुनिया भर में डे जीरो की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है. Day Zero वह डरावना समय है जब किसी शहर या इलाके का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा. ऐसी स्थिति में, घरों के नलों से पानी आना बंद हो जाता है और लोगों को पानी लेने के लिए खास केंद्रों पर लाइन लगानी पड़ती है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर हमने पानी बचाने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए तो भविष्य में डे जीरो जैसी नौबत बार-बार आएगी. इससे भारत सहित पूरी दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी सकती है.

आखिर यह क्या है?

डे जीरो की घोषणा तब की जाती है जब जमीन के नीचे का पानी इतना कम हो जाता है कि सरकार के लिए हर घर तक पानी पहुंचाना नामुमकिन हो जाता है. पानी की कमी होने के बाद सरकार को कुछ नियम लागू करती है जैसे- बचा हुआ पानी अस्पतालों साफ-सफाई और आग बुझाने जैसी खास सेवाओं के लिए रखा जाता है. आम लोगों के लिए घरों के नल बंद किए जाते हैं और सरकारी केंद्रों पर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है.

क्यों आती है डे जीरो की नौबत?

UN की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि डे जीरो अचानक एक साल सूखा पड़ने से नहीं आता बल्कि इसके 4 बड़ी वजह हैं. पहली यह कि जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना, सरकारों और प्रशानस के पास पानी बचाने और बांटने का प्लान नहीं होना, तेजी से बढ़ते शहरीकरण में पानी की मांग तो बढ़ी लेकिन इंतजाम कम है और जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के तरीके का बदलना.

इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा?

UN की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां Day Zero का खतरा सबसे ज्यादा है. भारत में आबादी बढ़ रही है जिससे पानी की मांग ज्यादा हो गई है, इसके अलावा हम कुओं ओर बोरवेल का पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा, अब बारिश भी समय पर नहीं होती जिससे पानी के सोर्स भर नहीं पाते. इस वजह से चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों को अक्सर पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है.

आने वाले समय में क्या होंगे हालात?

UN ने चेतावनी दी है कि अगर हमने पानी के इस्तेमाल का तरीका नहीं बदला तो आने वाले समय में हालात खराब हो सकते हैं. साल 2030 तक भारत के शहरों में रहने वाले आधे लोगों को पानी की भारी कमी झेलनी पड़ सकती है. गांवों में जमीन के नीचे का पानी कम हो रहा है जिससे खेती करना मुश्किल होगा और खाने पीने की कमी हो जाएगी.

इससे और क्या नुकसान होंगे?

पानी के खत्म होने का मतलब सिर्फ प्यासा रहना ही नहीं है बल्कि इसके और भी कई नुकसान होंगे जैसे- गंदगी की वजह से कई सारी बीमारियों का फैलना, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए इसलिए बिजली की भी कमी होगी और पानी के लिए लोगों के आपस में झगड़ने से तनाव बढ़ने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

साल 2000 के बाद से हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाला साफ पानी 20 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया है. आज दुनिया में 230 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पानी की बहुत किल्लत है. दुनिया के कई बड़े शहरों में पानी के स्तर इतना गिर गया है कि वे खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है.