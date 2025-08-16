Universe 25: 1968 की रिसर्च अचानक आई सामने, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!
Extinction of Humans: धरती या इसपर रहने वाली आबादी कब विलुप्त होगी. यह सवाल कुछ लोगों का डराता है तो कुछ वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च की वजह बनता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:03 PM IST
Science News in Hindi: अमेरिका के डॉ. जॉन बी. काल्होन ने 1968 में एक खास प्रयोग शुरु किया था जिसका नाम उन्होंने Universe 25 रखा था. इस प्रयोग में उन्होंने चूहों के लिए एक बंद जगह बनाई. यहां उन्हें रहने के लिए असीमित खाना-पानी, घोंसले बनाने की जगह और अच्छा तापमान. यह जगह लगभग 4.6 फीट की थी और इसमें 256 घोंसले के बक्से बने थे. यह जगह चूहों के लिए बिल्कुल किसी स्वर्ग जैसी थी लेकिन यहां के नतीजे इंसानों के भविष्य के लिए चेतावनी साबिक हो सकते हैं. 

कैसे किया गया ये प्रयोग?
यह प्रयोग 8 चूहों पर(4 नर और 4 मादा थी), से शुरु हुआ था. लगभग साढ़े 3 महीने बाद ही उनकी पहली संतान का जन्म हुआ. इसके बाद चूहों की संख्या हर 55 दिन में ही दोगुनी होती गई. लगभग 19 महीने बितने के बाद उनकी आबादी 2000 से ज्यादा हो गई. हालांकि उस बनाई गई जगह में 4000 तक चूहे रह सकते थे लेकिन भीड़ बढ़ते-बढ़ते उनका प्रजनन दर धीमा हो गया.

यह भी पढ़ें: Alien in Space: दूर आसमान में दिखा डरावना 'एलियन', ऐसे लगा जैसे दांत निकालकर हंस रहा हो

भीड़ बढ़ने के बाद क्या हुआ?
जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई वैसे ही चूहों के समाज में भी गड़बड़ी आने लगी. इसमें जो युवा नर चूहे दबदबा बनाने में नाकाम रहे वह बाड़े के बीच में इकट्ठा होकर आपस में ही लड़ने लगे. साथ ही जो ताकतवर चूहे थे वह भी मादाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे. नतीजा ये निकला, मादा चूहे अपने ही बच्चों को अनदेखा करने लगीं या उनपर हमला करने लगी.

मादा चूहों का व्यवहार कैसा था?
मादा चूहों ने खुद को सबसे अलग कर दिया जबकि कुछ नर चूहे जिन्हें सुंदर कहा गया, वह सिर्फ खुद को संवारने, खाने और सोने में लगे रहते थे. साथ ही उन्होंने आपस में मिलना-जुलना या संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया. डॉ. काल्होन ने इस व्यवहार को 'व्यवहारिक पतन'(Behavioral Sink)नाम दिया.

कब खत्म हूआ यूनिवर्स 25?
जैसे-जैसे सामाजिक पतन बढ़ता गया, प्रयोग शुरु होने के लगभग 600 दिनों के अंदर ही नए बच्चे जन्म लेना बंद हो गए और धीरे-धीरे मरने लगे. 1970 की दशक के शुरुआत तक Universe 25 में एक भी चूहा जिंदा नहीं बच पाया था. यह पूरी रिसर्च इंसानों की तेजी से बढ़ती आबादी और उनके हिंसक होते व्यवहार को ध्यान में रखकर की गई थी.

यह भी पढ़ें: फटेगा ज्वालामुखी, बंजर हो जाएगी जमीन, बदलेगा मौसम... एशिया से टकराएगा ये महाद्वीप

