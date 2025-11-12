Advertisement
क्या थम जाएगा Universe, रफ्तार हो रही Slow; वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Universe: वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है. दक्षिण कोरिया के योनसेई विश्वविद्यालय के खगोलविदों का कहना है कि डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, अब कमजोर पड़ रही है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:10 PM IST
Universe Expansion: लंबे समय से वैज्ञानिक मानते आए हैं कि ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है लेकिन दक्षिण कोरिया के योनसेई विश्वविद्यालय के खगोलविदों की एक नई खोज ने इस धारणा को चुनौती दी है. शोधकर्ताओं का कहना है कि डार्क एनर्जी (Dark Energy), जिसे ब्रह्मांड के विस्तार की वजह माना जाता है अब कमजोर पड़ रही है. यह अध्ययन 6 नवंबर को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिसेस में प्रकाशित हुआ था. इसके अनुसार, ब्रह्मांड अब अपने धीमे विस्तार (slowing expansion) के चरण में प्रवेश कर चुका है.

घट रहा डार्क एनर्जी का असर 

अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर यंग-वूक ली ने कहा कि हमारा अध्ययन दर्शाता है कि वर्तमान युग में ब्रह्मांड पहले ही मंद विस्तार के चरण में पहुंच चुका है और डार्क एनर्जी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से बदल रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगर यह निष्कर्ष सही साबित होता है, तो यह पिछले 27 वर्षों में विज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिमान बदलाव होगा. अब तक माना जाता था कि ब्रह्मांड के तेज विस्तार का सबूत Ia प्रकार के सुपरनोवा से मिला था, जिन्हें डार्क एनर्जी की उपस्थिति का संकेतक माना गया. लेकिन नए शोध से पता चला है कि इन सुपरनोवा की चमक उन तारों की आयु पर निर्भर करती है, जिनसे वे बने हैं. शोधकर्ताओं ने पुराने और नए सुपरनोवा के आंकड़ों की तुलना की और पाया कि युवा तारकीय आबादी वाले सुपरनोवा अपेक्षाकृत मंद हैं, जबकि वृद्ध आबादी वाले सुपरनोवा अधिक चमकदार हैं. इससे संकेत मिलता है कि सुपरनोवा का मंद होना केवल ब्रह्मांड के विस्तार का परिणाम नहीं है, बल्कि अन्य खगोलीय कारक भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं.

क्या बदल रही ब्रह्मांड की दिशा?

शोध टीम ने 300 से अधिक आकाशगंगाओं के डेटा का विश्लेषण किया और परिणामों की 99.999% सांख्यिकीय संभावना पाई यानी निष्कर्ष अत्यंत विश्वसनीय हैं. इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड अब पहले जैसी तेजी से नहीं फैल रहा, बल्कि धीरे-धीरे स्थिर होने की दिशा में बढ़ रहा है.

