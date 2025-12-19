बूढ़ा होने लगा है ब्रह्मांड...वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी, शुरू हो गया आकाशगंगा के अंत का सफर

Age of Universe: हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह बहुत ही विशाल है और न जाने कितने ही रहस्यों से भरा हुआ है. वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी बात कही है जो थोड़ा डरावनी लग सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का सुनहरा दौर अब बीत चुका है और अब धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है. पिछले 20 सालों की स्टडी से पता चलाहै कि अब अंतरिक्ष में नए तारों के बनने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई है. वैज्ञानिकों की मानें तो ब्रह्मांड में जितने तारे बनने थे उनमें से 95% बन चुके हैं. अब हम ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहां पुराने तारों का दबदबा है.

कैसे बनते और मरते हैं तारे?

अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है. जब ग्रैलिटी इन बादलों को खींचती है तो वे गर्म होकर तारे बन जाते हैं. जब तक इनके अंदर हाइड्रोजन जलती रहती है ये चमकते रहते हैं. जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये मर जाते हैं. छोटे तारे धीरे-धीरे बुझ जाते हैं जबकि बड़े तारे विशाल धमाके (Supernova) के साथ खत्म होते हैं.

क्यों ठंडा पड़ रहा है ब्रह्मांड?

कनाडा की यूनवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर डगलस स्कॉट और उनकी टीम ने 26 लाख आकाशगंगाओं का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि, पिछले 8 अरब सालों में आकाशगंगाओं का तापमान कम हो रहा है. पुराने तारों के मरने के बाद जो मलबा बचता है उसे नए तारे बनते तो हैं लेकिन ईंधन कम होने के कारण अब छोटे और कम तारे बन रहे हैं.

कैसे होगा ब्रह्मांड का अंत?

वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिए ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा. इस बिग फ्रीज (Big Freeze) या हीट डेथ कहा जाता है. ब्रह्मांड का विस्तार होता जो रहा है जिससे ऊर्जा फैल रही है और गर्मी कम होती जा रहा है. एक समय ऐसा आएगा जब नए तारे बनने के लिए ऊर्जा नहं बचेगी चारों ओर अंधेरा और ठंड होगी.

क्या हमें आज डरने की जरूरत है?

इसे लेकर एक राहत की बात है कि यह घटना कल-परसों में नहीं होने वाली. वैज्ञानिकों का अनुमान कहता है कि, नए तारे अगले 10 से 100 ट्रिलियन साल तक बनते रहेंगे और हमारा सूरज भी अभी 5 अरब साल तक सुरक्षित हैं. ब्रह्मांड का पूरी तरह अंत होने में अभी इतना समय है कि उसे गिनना भी मुश्किल है.