मिल गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल, सूर्य से 36 अरब गुना भारी! गैलेक्सी भी समा जाए इसमें; विज्ञान की दुनिया में भूचाल
मिल गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल, सूर्य से 36 अरब गुना भारी! गैलेक्सी भी समा जाए इसमें; विज्ञान की दुनिया में भूचाल

इस अध्ययन को अंजाम देने वाली टीम ने इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को मापने के लिए एक नई विधि का उपयोग किया, और वे लगभग निश्चित हैं कि उन्होंने इसे सही पाया है. कॉलेट अपने निष्कर्षों पर आश्वस्त हैं और मापन के बारे में कहीं अधिक निश्चित हैं.

Aug 08, 2025
Biggest Black Hole in The Universe: ब्लैक होल ये वो नाम है जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाती हैं. ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल से कोई वापस नहीं आता है. क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्लैक होल कितना बड़ा होगा? नहीं न, तो चलिए हम आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में बताते हैं जिसकी खोज शायद अभी-अभी हुई है.  यह एक ऐसी गैलेक्सी के भीतर स्थित है, जिसकी लाइट उसके सामने वाली दूसरी गैलेक्सी  के अंदर स्थित है, जिसकी रौशनी उसके सामने वाली दूसरी गैलेक्सी को इतना विकृत कर देती है कि वो घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने वाली गैलेक्सी हमारी अपनी गैलेक्सी से सैकड़ों गुना भारी है. स्पेस टाइम के इस झुकाव की वजह से पृष्ठभूमि वाली गैलेक्सी को कॉस्मिक हॉर्सशू के नाम से जाना जाता है. एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल अब तक ब्रह्मांड में देखा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है. ब्रह्मांड में ऐसी लाखों गैलेक्सियां हैं जिनके सेंटर में विशाल ब्लैक होल हैं. इन सभी का अनुमान है कि वे हमारे सूर्य के मॉस से अरबों गुना बड़े हैं.

अब तक खोजे गए सबसे बड़े 10 ब्लैक होल में से एक
हालांकि उनके बगल में कोई सटीक संख्या कभी नहीं रखी गई. लेकिन अब, इस नई रिसर्च के साथ, वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे सटीक अनुमान मिल गया है. कॉस्मिक हॉर्सशू में मौजूद यह विशाल ब्लैक होल सूर्य के मॉस से 36.3 अरब गुना बड़ा है, जिसमें लगभग 6 अरब सौर मॉसेस की एरर का अंतर है. पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के सह-अध्ययनकर्ता प्रोफेसर थॉमस कॉलेट ने एक बयान में कहा, 'यह अब तक खोजे गए 10 सबसे बड़े ब्लैक होलों में से एक है, और संभवतः सबसे बड़ा है.'

वैज्ञानिकों ने दिया ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल का प्रमाण
वैज्ञानिक कई वर्षों से ब्लैक होल्स को लेकर मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक हर अन्य सुपरमैसिव ब्लैक होल का अप्रत्यक्ष रूप से मापन करने पर काफी बड़ी अनिश्चितताएं रही हैं. इसलिए अभी तक शीर्ष स्थान के लिए कभी कोई पक्का दावेदार नहीं मिला है. लेकिन इस अध्ययन को अंजाम देने वाली टीम ने इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को मापने के लिए एक नई विधि का उपयोग किया, और वे लगभग निश्चित हैं कि उन्होंने इसे सही पाया है. कॉलेट अपने निष्कर्षों पर आश्वस्त हैं और मापन के बारे में कहीं अधिक निश्चित हैं. इस अंधेरे राक्षस के आकार का पता लगाने के लिए, रिसर्चर्स ने देखा कि इसका गुरुत्वाकर्षण इसके पास से गुजरने वाले प्रकाश को कैसे विकृत करता है?

आंतरिक क्षेत्र में तारे अत्यधिक गति से चलते हुए देखे गए, जो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड को छू रहे थे. इसके आकार का निष्कर्ष इसके 'विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और इसके आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव' पर आधारित था, जैसा कि लेखकों ने मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन में लिखा था. 

अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल 5 अरब प्रकाश-वर्ष दूर है
यह अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल 5 अरब प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह पूरी तरह से शांत है, और इसलिए शोधकर्ता सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक - एकत्रण के आधार पर आकार निर्धारण - का उपयोग नहीं कर सके। ब्राजील के यूनिवर्सिडेड फेडरल डो रियो ग्रांडे डो सुल के कार्लोस मेलो ने कहा, 'यह खोज एक 'निष्क्रिय' ब्लैक होल के लिए की गई थी. ऐसा ब्लैक होल जो अवलोकन के समय सक्रिय रूप से सामग्री एकत्र नहीं कर रहा था.'

उन्होंने कहा कि उनकी विधि ब्रह्मांड में कई और निष्क्रिय ब्लैक होल्स की खोज और मापन में मदद कर सकती है, भले ही वे कोई पदार्थ निगल रहे हों या बाहर न निकाल रहे हों. प्रोफेसर कॉलेट के पास इस ब्लैक होल के साथ क्या हो रहा या क्या हो सकता है, इसके बारे में एक और अंतर्दृष्टि है. चूंकि कॉस्मिक हॉर्सशू गैलेक्सी एक फॉसिल ग्रुप गैलेक्सी है, जो अपनी विकास प्रक्रिया के अंत की ओर है, यह संभव है कि आसपास की आकाशगंगाओं में मौजूद अन्य ब्लैक होल्स इसके साथ विलय हो गए हों, जिससे यह अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल बना.

