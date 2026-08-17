/क्या सच में हवा में से पानी निकाला जा सकता है? वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया बिना नल और कुएं के पानी बनाने का अनोखा फॉर्मूला

सोचिए, अगर आपको पानी पीने के लिए न कुएं की जरूरत पड़े, न नदी की और न ही नल की. आपके आसपास की हवा से ही साफ पानी मिल जाए. सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे सच करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के वैज्ञानिकों ने एक खास हाइड्रोजेल तैयार किया है. यह हवा में मौजूद नमी को सोखता है और फिर उसे पानी में बदल देता है. सबसे खास बात यह है कि इस हाइड्रोजेल को बनाने में पेड़-पौधों की टहनियों, खाने के कचरे और समुद्री सीपियों जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाइड्रोजेल बनाया है, जो हवा में मौजूद पानी की भाप यानी नमी को तेजी से सोख लेता है. इसके बाद थोड़ी सी गर्मी देने पर यह अपने अंदर जमा पानी को बाहर निकाल देता है. इस रिसर्च को वैज्ञानिक जर्नल 'एडवांस्ड मटेरियल्स' में प्रकाशित किया गया है.
हवा में हमेशा कुछ मात्रा में नमी मौजूद रहती है. मौसम सूखा हो, तब भी हवा में पानी के छोटे-छोटे कण होते हैं. वैज्ञानिकों ने सेल्यूलोज, स्टार्च और काइटोसिन जैसे प्राकृतिक पदार्थों में कुछ बदलाव किए. इसके बाद तैयार हुआ हाइड्रोजेल हवा से पानी के कणों को अपनी तरफ खींचने लगता है. जब इसे हल्की गर्मी दी जाती है, तो हाइड्रोजेल अपने अंदर जमा पानी को बाहर निकाल देता है. यानी हवा की नमी को पानी में बदला जा सकता है.
इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम ऊर्जा की जरूरत है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, करीब 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देने पर हाइड्रोजेल अपने अंदर सोखे गए पानी का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा बाहर निकाल सकता है. टेस्ट के दौरान सेल्यूलोज से बने इस मटेरियल ने एक दिन में प्रति किलो करीब 14.19 किलो तक पानी पैदा किया. यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि हवा से पानी बनाने वाली कई पुरानी तकनीकों में ज्यादा बिजली और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है.
आमतौर पर हवा से पानी निकालने वाली तकनीकें हर किलो मटेरियल से रोजाना करीब 1 से 5 लीटर पानी ही बना पाती हैं. नए बायोमास हाइड्रोजेल की क्षमता इससे काफी ज्यादा बताई गई है. एक और बड़ी बात यह है कि इसे बनाने में प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी यह पर्यावरण के लिए भी ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.
इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए महंगे और खास केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती. सेल्यूलोज और स्टार्च जैसी चीजें पेड़-पौधों और खाने के कचरे में आसानी से मिल जाती हैं. सूखी टहनियां, पौधों का कचरा, खाने से बचा जैविक कचरा और समुद्री सीपियों जैसी चीजों से भी इस तरह का मटेरियल तैयार किया जा सकता है. यानी जिस कचरे को हम बेकार समझते हैं, वही भविष्य में पानी बनाने में काम आ सकता है.
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा उन जगहों को हो सकता है जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है. रेगिस्तान, दूरदराज के गांव, जंगल या बाढ़ और दूसरी आपदाओं से प्रभावित इलाकों में पोर्टेबल वाटर हार्वेस्टर की मदद से हवा की नमी से पानी बनाया जा सकता है. भविष्य में इस पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा खेती और दूसरे जरूरी कामों में भी किया जा सकता है.
हालांकि इस तकनीक के टेस्ट के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में अभी कुछ चुनौतियां हैं. अलग-अलग मौसम में यह कितनी अच्छी तरह काम करेगा, मटेरियल कितने समय तक चलेगा और इसे कम कीमत में बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाएगा, इन सवालों पर अभी काम किया जा रहा है. अगर वैज्ञानिक इन चुनौतियों को हल करने में सफल होते हैं, तो आने वाले समय में पानी बनाने का तरीका काफी बदल सकता है.