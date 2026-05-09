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Hindi Newsविज्ञानबर्फ में हजारों फीट नीचे सो रहे 13000 फीट लंबी आकृति, उम्र है 50 करोड़ साल; वैज्ञानिक बोले...

बर्फ में हजारों फीट नीचे सो रहे 13000 फीट लंबी 'आकृति', उम्र है 50 करोड़ साल; वैज्ञानिक बोले...

Antarctica Mystery: दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिने जाने वाले अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक ऐसा राज छिपा है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि हजारों फीट मोटी बर्फ के नीचे 50 करोड़ साल पुराने विशाल पहाड़ दबे हुए हैं, जिन्हें गम्बुर्त्सेव उपहिमनद पर्वत कहा जाता है. इनकी ऊंचाई यूरोप के एल्प्स जैसी मानी जाती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 09, 2026, 11:40 AM IST
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बर्फ में हजारों फीट नीचे सो रहे 13000 फीट लंबी 'आकृति', उम्र है 50 करोड़ साल; वैज्ञानिक बोले...

Antarctica Mystery: जरा सोचिए जिस बर्फ की चादर को हम दुनिया का सबसे शांत जगह समझते हैं, उसके हजारों फीट नीचे कोई मानों कोई दैत्य सोया हुआ है. सुनने में भले ही यह किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में कुछ ऐसा सामने आया है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है. नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अंटार्कटिका जो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में एक है, उसके बर्फ के नीचे नुकीले पहाड़, घाटियां और मैदान भी मौजूद हैं! इनमें कुछ ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत भी हैं जो बर्फ के ऊपर तक निकले हुई हैं. लेकिन गम्बुर्त्सेव उपहिमनद पर्वतों जैसे कुछ ऐसे रहस्यमयी पहाड़ भी हैं पूरी तरह से नीचे दबे हैं. ये अंटार्कटिका के मिडल ईस्ट में मौजूद हैं. 

गम्बुर्त्सेव पर्वत की ऊंचाई और आकार यूरोप के एल्प्स पर्वत के जैसी है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते. इसका कारण है कि ये किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे गहरे में दबे हुए हैं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये यहां आए कैसे? दरअसल कोई भी पर्वत श्रृंखला उस स्थान पर निकलती है जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं. लेकिन पूर्वी अंटार्कटिका अरबों सालों से पूरी तरह शांत है.

Earth and Planetary Science Letters की एक रिपोर्ट के अनुसार यह छुपी हुई पर्वतों की श्रृंखला 50 करोड़ साल पहले उभरीं जब सुपरमहाद्वीप गोंडवाना टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण बना हुआ था. गम्बुर्त्सेव पर्वतों को पहली बार 1958 में भूकंपीय तकनीकों का इस्तेमाल करके एक सोवियत अभियान द्वारा खोजा गया था. इस पर्वतों को लेकर कुछ वैज्ञानिक तो यह भी दावा करते हैं कि ये पहाड़ 13000 फीट तक जमीन में धंसे हो सकते हैं.

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वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली बात है. आखिर इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी कैसे और एक प्राचीन स्थिर महाद्वीप के हृदय में अभी भी कैसे है? प्लेट टेक्टोनिक मॉडल बताते हैं कि पूर्वी अंटार्कटिका में अभी जो क्रस्ट बन रहा है, वह 70 करोड़ साल से भी पहले कम से कम दो बड़े महाद्वीपों से आया था. ये महाद्वीप एक बड़े महासागर बेसिन से अलग किए जाते थे. इन भू-खंडों के टकराव से ही गोंडवाना बना था.

वैज्ञानिकों की नई रिसर्च से संकेत मिले हैं कि गम्बुर्त्सेव पर्वतों का निर्माण करोड़ों साल पहले तब शुरू हुआ था, जब विशाल महाद्वीप आपस में टकराए थे. इस टक्कर के कारण धरती की सतह के नीचे मौजूद गर्म और आंशिक रूप से पिघली चट्टानों में तेज हलचल हुई, जिसने इन बड़े पहाड़ बने. समय के साथ जब पर्वतों के नीचे की परतें मोटी और बेहद गर्म होती गईं, तो उनका संतुलन बिगड़ने लगा और वे अपने ही भार के कारण नीचे धंसने लगीं.

आमतौर पर महाद्वीपीय टकराव से बनी पर्वत श्रृंखलाएं लाखों वर्षों में कटाव या बाद की भूगर्भीय गतिविधियों के चलते बदल जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं. लेकिन गम्बुर्त्सेव पर्वत आज भी लगभग सुरक्षित है, क्योंकि वे अंटार्कटिका की मोटी बर्फीली चादर के नीचे दबे हुए हैं. यही कारण है कि वैज्ञानिक इन्हें पृथ्वी की सबसे बेहतर संरक्षित प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानते हैं.

(ये भी पढे़ंः COVID 19 के बाद अब एक और नया कोरोना वायरस! चमगादड़ों में मिला घातक स्ट्रेन)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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