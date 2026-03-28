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फेफड़ों में भर रहा 'काला धुआं'! UP का यह इलाका बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर; दिल्ली-नोएडा भी पीछे, जानें क्या है वजह

Most Polluted City In World 2026: गाजियाबाद का लोनी (Loni) इलाका आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक ऐसी वजह से जो किसी भी शहर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है. हाल में आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर (World's Most Polluted City) बन गया है. इसने दिल्ली और बीजिंग जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:17 AM IST
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फेफड़ों में भर रहा 'काला धुआं'! UP का यह इलाका बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर; दिल्ली-नोएडा भी पीछे, जानें क्या है वजह

Most Polluted City In World 2026: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा लोनी (Loni) इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इसकी वजह बेहद डरावनी है. क्योंकि IQAir की 2025-26 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, लोनी अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोनी ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली और बीजिंग जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, यहां की हवा में जहर इस कदर घुल चुका है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित मानकों से 22 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है. आइए, समझते हैं कि आखिर लोनी की हवा इतनी खराब क्यों हो गई है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है?

लोनी ही क्यों बना प्रदूषण का केंद्र?

वैज्ञानिकों और पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने लोनी के इस प्रदूषण के पीछे कई मुख्य कारण बताए हैं. इसमें से एक है अवैध फैक्ट्रियों का जाल. लोनी में सैकड़ों की संख्या में अवैध ई वेस्ट (E-waste) रिसाइकिलिंग और मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही हैं. ये रात के अंधेरे में जहरीले रसायनों और प्लास्टिक को जलाती हैं, जिससे हवा में सीसा (Lead) और कैडमियम जैसी भारी धातुएं घुल रही हैं. इसके साथ ही लोनी के आसपास स्थित दर्जनों ईंट भट्ठे (Brick Kilns) घटिया कोयले और रबर का इस्तेमाल करते हैं. इनका धुआं सीधे लोगों के फेफड़ों पर असर करता है.

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धूल और कच्ची सड़कें बनी प्रदूषण का कारण

लोनी का एक बड़ा हिस्सा धूल की चादर में लिपटा रहता है. कच्ची सड़कें और लगातार चल रहे निर्माण कार्यों (Construction Dust) की वजह से यहां की हवा में पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर हमेशा खतरनाक बना रहता है. क्योंकि लोनी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर है. इससे यहां से दिन भर में हजारों डीजल ट्रक और डंपर गुजरते हैं, जिससे इनका धुआं भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन जाता है. चूंकि लोनी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां की हवा जल्दी साफ नहीं होती. दिल्ली और आसपास का प्रदूषण भी हवा के रुख के कारण यहां आकर ट्रैप हो जाता है.

17 फैक्ट्रियां सील

IQAir की 2025-26 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. पिछले 48 घंटों से ज्यादा समय में प्रशासन ने Baheta Hajipur इलाके में 17 अवैध तार जलाने वाली भट्टियों को सील कर दिया है. इसके साथ ही प्रशासन ने कुछ अवैध ढांचों को बुलडोजर से ढहा भी दिया है, ताकि वे दोबारा शुरू न हो सकें. बिजली विभाग ने भी इन इलाकों के कनेक्शन काट दिए हैं.

सेहत पर सर्जिकल स्ट्राइक

डॉक्टरों की चेतावनी है कि लोनी की हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) सीधे खून में मिल रहे हैं. इससे न केवल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, बल्कि दिल का दौरा (Heart Attack) और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा 30% तक बढ़ गया है. लोनी में रहने वाले बच्चों के फेफड़ों का विकास रुकने और उनमें अस्थमा की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं.

100 में से 74 शहर भारत के

IQAir की 2025-26 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का सबसे डरावना पहलू यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 74 भारत के हैं. इसमें नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी अभी भी बनी हुई है. इसके साथ ही गाजियाबाद (7वीं रैंक), नोएडा (18वीं), और गुरुग्राम (23वीं) रैंक पर दुनिया के टॉप 25 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक प्रदूषण के स्रोतों (Sources) पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे. स्थानीय विधायक और प्रशासन अब अवैध उद्योगों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अब भी गंभीर (Severe) बनी हुई है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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