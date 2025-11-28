इस ग्रह पर 42 साल लंबा होता है एक दिन, नाम को लेकर हो गया था घमासान, फिर बदलनी पड़ी पहचान

Uranus controversy: हर्शिल ने इस ग्रह का सबसे पहले नाम जॉर्जियम सिडस रखा, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ जॉर्ज का तारा है. लेकिन अंतरिक्ष प्रेमी और अंतरिक्ष वैज्ञानिक हर्शिल की तरफ से ग्रह के रखे इस नाम से खुश नहीं और काफी विवाद भी इसके नाम पर देखने को मिला.
Uranus: हमारे सौरमंडल का सातवां ग्रह यूरेनस का अक्सर उसके नाम की वजह से मजाक उड़ाया जाता है. हालांकि, यूरेनस इस पहला पहला नाम नहीं है. यूरेनस का पहला नाम और भी ज्यादा विवादों में रहा था. दरअसल, यूरेनस की खोज 1781 में जर्मनी-ब्रिटिश संगीतकार और वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने की थी. इस ग्रह की खोज के लिए हर्शल ने जिस दूरबीन का उपयोग किया था, वो 40 फीट ऊंची न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर दूरबीन थी, इतना ही नहीं ये 1789 में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली दूरबीन थी.
जॉर्जियम सिडस
इसके निर्माण के लिए किंग जॉर्ज तृतीय ने उस समय लगभग 5230 डॉलर की सहायता राशि दी थी. इसके बाद जब हर्शिल ने इस दूरबीन का उपयोग कर यूरेनस ग्रह की खोज की थी. यूरेनस की खोज के बाद हर्शिल ने किंग जॉर्ज तृतीय को सम्मान देने के बार में सोचा और इसी के आधार पर उन्होंने ग्रह का नाम रख दिया. हर्शिल ने इस ग्रह का सबसे पहले नाम जॉर्जियम सिडस रखा, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ जॉर्ज का तारा है. लेकिन अंतरिक्ष प्रेमी और अंतरिक्ष वैज्ञानिक हर्शिल की तरफ से ग्रह के रखे इस नाम से खुश नहीं और काफी विवाद भी इसके नाम पर देखने को मिला.
42 वर्ष लंबा एक दिन
दरअसल, ग्रहों के नाम आमतौर पर ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं के आधार पर रखे जाते थे लेकिन हर्शिल की तरफ से ग्रह का नाम रखने के मामले में बेसिक मानदंड का पालन नहीं किया गया. ग्रह के नाम को लेकर विवाद इसलिए भी था, क्योंकि ये कोई तारा नहीं बल्कि ग्रह था. इसके बाद जर्मन वैज्ञानिक जोहान एलर्ट बोडे ने सबसे पहले इसका नाम यूरेनस सुझाया था, बावजूद इसके 1850 तक ये आम बोलचाल का हिस्सा नहीं बना. आज की दौर में ब्रह्मांड में ग्रहों के नाम उनकी खोज करने वालों पर रखा जाता है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ग्रहों के नाम रखने के लिए एकमात्र संगठन आईएयू है. यूरेनस के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी की इसका एक दिन लगभग 42 वर्ष लंबा होता है. ये एक बर्फीला नीले रंग का ग्रह है, इसके हल्के कम से कम 27 चंद्रमा हैं.