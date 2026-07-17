/भारत के लिए आई बड़ी राहत की खबर! लेकिन इन दो सबसे अमीर देशों में आज सांस लेना हुआ मुहाल, AQI पहुंचा 1000 पार

जब भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दिल्ली, मुंबई का ख्याल आने लगता है. लेकिन आज हवा की क्वालिटी बताने वाले ग्लोबल डेटा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. दुनिया भर के शहरों के प्रदूषण का स्तर बताने वाले डेटा में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है. प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप-50 शहरों की लिस्ट से भारत पूरी तरह बाहर हो चुका है और इसकी जगह ली है दुनिया के दो सबसे साफ और विकसित माने जाने वाले देशों ने. जी हां, सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन यह सच है. अमेरिका और कनाडा इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.