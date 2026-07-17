Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /भारत के लिए आई बड़ी राहत की खबर! लेकिन इन दो सबसे अमीर देशों में आज सांस लेना हुआ मुहाल, AQI पहुंचा 1000 पार

भारत के लिए आई बड़ी राहत की खबर! लेकिन इन दो सबसे अमीर देशों में आज सांस लेना हुआ मुहाल, AQI पहुंचा 1000 पार

ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है. प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप-50 शहरों से भारत आज पूरी तरह बाहर है. वहीं, जंगलों की भीषण आग के कारण अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश अचानक 'गैस चैंबर' बन गए हैं, जहां AQI का मीटर 1000 पार कर गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:41 PM IST
भारत के लिए आई बड़ी राहत की खबर! लेकिन इन दो सबसे अमीर देशों में आज सांस लेना हुआ मुहाल, AQI पहुंचा 1000 पार

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डोपिंग में फंसा पाकिस्तानी क्रिकेटर, ICC ने लगाया बैन, जानिए कौन सा ड्रग लिया था?
Mohammad Nawaz1 hr ago
2
World News1 hr ago
3
Vrindavan1 hr ago
4
Skyroot Aerospace Vikram 11 hr ago
5
Haryana Hydrogen train News1 hr ago