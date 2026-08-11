चांद के साउथ पोल पर आगे निकलने की होड़! अमेरिका-चीन के बीच छिड़ी नई 'Space War', चंद्रयान-4 से भारत भी देगा टक्कर

पृथ्वी के बाद अब चांद पर भी वर्चस्व कायम करने की रेस तेज हो गी है. अमेरिका और चीन के बीच चांद को लेकर एक नई रेस शुरू हो गई है. इस बार दोनों महाशक्तियों की नजरें चांद के रहस्यमयी और साउथ पोल पर टिकी हैं. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और अमेरिका दोनों ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने-अपने रोबोटिक मिशन भेजने की तैयारी में हैं. इस रेस का उद्देश्य चांद के साउथ पोल पर मौजूद वाटर आइस यानी पानी की बर्फ तक पहुंचना है, जो भविष्य में पीने के पानी का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है. जहां चीन 2040 तक चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बसाने के रोडमैप के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी टाइमलाइन और तकनीकी चुनौतियों को लेकर बैकफुट पर दिख रही है. वहीं इस रेस में भारत भी है.
चीन ने 2040 तक चांद पर एक स्थायी इंसानी बस्ती बनाने के प्लान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है.
अंतरिक्ष में अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाने और चांद के सबसे दूर वाले हिस्से से मिट्टी के सैंपल लाने वाला दुनिया का पहला देश बनने के बाद, चीन अब चांद पर अपना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है. 2040 तक चांद पर स्थाई इंसानी बस्ती बनाने की चीनी घोषणा के बाद अमेरिका भी जल्द से जल्द चांद पर अपना लूनर बेस बनाने में लग गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है, और यही वजह है कि दोनों देश इस हिस्से को हासिल करना चाहते हैं.
चांद पर बढ़त बनाने के लिए दोनों देश इसी साल दक्षिणी ध्रुव पर अपने-अपने रोबोटिक मिशन भेजने की प्लानिंग में हैं.
वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा प्राइवेट कंपनियों की सहायता से लूनर लैंडर विकसित कर रही है. पिट्सबर्ग बेस्ड कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जा रहे ग्रिफिन नाम के लैंडर को साल 2026 के आखिरी तक चांद के साउथ पोल के उबड़-खाबड़ और खतरनाक इलाके में उतरने के लिए भेजा जाएगा.
वहीं, चीन इसी महीने अपना रोबोटिक मिशन chang'e-7 लॉन्च करने की तैयारी में है. चीन के इस मिशन में एक साथ 4 अलग-अलग रोबोटिक गाड़ियां ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और एक मोबाइल हॉपर भेज रहा है, जिससे चांद से डेटा हासिल किया जा सके.
चीन का chang'e-7 मिशन अपने चारों रोबोटिक व्हीकल्स की हेल्प से साउथ पोल पर मौजूद पानी का बर्फ पर ड्रिलिंग और जांच करेगा. स्पेस में इंसानी बस्ती बसाने के लिए यह पानी संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे-
पीने का पानी मिलेगा
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी, और रॉकेट फ्यूल तैयार किया जा सकेगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अपने रोबोटिक मिशन से पानी की खोज का ऐसा प्रयास अगले साल से पहले शुरू नहीं कर पाएगा.
chang'e-7 मिशन के डिप्टी चीफ डिजाइनर तांग युहुआ ने साल 2025 में चीनी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर चांद पर पानी की बर्फ मिल जाती है, तो पृथ्वी से पानी ले जाने में लगने वाला समय और भारी खर्च बहुत कम हो जाएगा. इससे चांद पर लंबे समय तक इंसानी गतिविधियों को चलाने और आगे मंगल या गहरे स्पेस की खोज में मदद मिलेगी.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेस में सुपरवार बनने की देश की चाहत को एक अमर सपना बताया है और इसके लिए चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है. अमेरिका के 1972 वाले मिशन के बाद चीन दुनिया का ऐसा दूसरा देश बनना चाहता है, जो अपने नागरिकों को चांद पर उतारेगा. हालांकि चीन का आधिकारिक बजट सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि वह 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करा देगा.
दूसरी ओर, अमेरिकी सांसद नासा की धीमी रफ्तार से चिंता में है. हालांकि नासा का टारेगट 2028 तक स्पेस यात्रियों को चांद पर उतारने का है, लेकिन इसकी टाइमलाइन लगातार आगे बढ़ती जा रही है. नासा कई तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है. इसके साथ ही चांद के साइथ पोल के अनजान और दुर्गम इलाकों में लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है.
चीन हाल ही में नेविगेशन, प्रोपल्शन और सेंसिंग तकनीकों में दिखाए गए शानदार प्रदर्शन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2030 तक चांद पर इंसान पहुंचाने की चीन की राह अमेरिका से कहीं ज्यादा मजबूत और आसान नजर आ रही है.
चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना. ऐसे में भारत की निगाहें साउथ पोल पर बनी हुई है. भारत अब चंद्रयान-3 की सफलता से आगे बढ़कर सैंपल रिटर्न और मानव मिशन की ओर बढ़ रहा है. इसरो का अगला बड़ा लक्ष्य चंद्रयान-4 है, जो सीधे तौर पर साउथ पोल की गहराइयों को समझने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. चंद्रयान 4 भारत का सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसे 2028 तक लॉन्च करने की तैयारी है. इस मिशन का मुख्य काम चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है.