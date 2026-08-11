चांद के साउथ पोल पर आगे निकलने की होड़! अमेरिका-चीन के बीच छिड़ी नई 'Space War', चंद्रयान-4 से भारत भी देगा टक्कर

पृथ्वी के बाद अब चांद पर भी वर्चस्व कायम करने की रेस तेज हो गी है. अमेरिका और चीन के बीच चांद को लेकर एक नई रेस शुरू हो गई है. इस बार दोनों महाशक्तियों की नजरें चांद के रहस्यमयी और साउथ पोल पर टिकी हैं. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और अमेरिका दोनों ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने-अपने रोबोटिक मिशन भेजने की तैयारी में हैं. इस रेस का उद्देश्य चांद के साउथ पोल पर मौजूद वाटर आइस यानी पानी की बर्फ तक पहुंचना है, जो भविष्य में पीने के पानी का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है. जहां चीन 2040 तक चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बसाने के रोडमैप के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी टाइमलाइन और तकनीकी चुनौतियों को लेकर बैकफुट पर दिख रही है. वहीं इस रेस में भारत भी है.