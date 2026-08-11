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चांद के साउथ पोल पर आगे निकलने की होड़! अमेरिका-चीन के बीच छिड़ी नई 'Space War', चंद्रयान-4 से भारत भी देगा टक्कर

चांद के साउथ पोल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच नई 'जंग' शुरू हो गई है. चांद का साउथ पोल वह इलाका है, जहां मौजूद बर्फ भविष्य में मानव जीवन और रॉकेट फ्यूल का आधार बन सकती है. 2040 तक चांद पर स्थायी बस्ती बसाने के चीनी प्लान ने अमेरिका को हैरान कर दिया है. भारत भी इस रेस में है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:40 PM IST
चांद के साउथ पोल पर आगे निकलने की होड़! अमेरिका-चीन के बीच छिड़ी नई 'Space War', चंद्रयान-4 से भारत भी देगा टक्कर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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