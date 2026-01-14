तो चांद पर भी परमाणु रिएक्टर लगाने की होड़, US का ऐलान- 2030 तक पूरा कर लेंगे काम; रूस और चीन भी नहीं हैं पीछे

अमेरिका ने एलान किया है कि वह चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना पर काम कर रहा है. इसके लिए यूएस की ओर से एक डेडलाइन भी रखी गई है. अमेरिका का दावा है कि साल 2030 तक इस मिशन को मूर्त रूप देने का काम पूरा होगा.