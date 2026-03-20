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Hindi Newsविज्ञानअरे... बम फोड़कर बुझाई जाती है आग? तेल के कुओं में लगी भीषण लपटों को काबू करने का खतरनाक तरीका; जानें डायनामाइट का रोल

अरे... बम फोड़कर बुझाई जाती है आग? तेल के कुओं में लगी भीषण लपटों को काबू करने का 'खतरनाक' तरीका; जानें डायनामाइट का रोल

How Oil Field Fires Are Extinguished: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध के बीच दुनिया की नजरें तेल के कुओं (Oil Wells) पर टिकी हैं. क्योंकि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा खतरा गैस और तेल फील्ड्स में लगने वाली आग को लेकर सामने आ रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इन कुओं में भीषण आग लगती है, तो उसे बुझाने के लिए पानी नहीं, बल्कि 'बम' का इस्तेमाल किया जाता है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:03 PM IST
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अरे... बम फोड़कर बुझाई जाती है आग? तेल के कुओं में लगी भीषण लपटों को काबू करने का 'खतरनाक' तरीका; जानें डायनामाइट का रोल

How Oil Field Fires Are Extinguished: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और यूएस इजरायल ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है. इस युद्ध में ईरान और इजरायल यूएस मिलकर गैस के कुओं को निशाना बना रहे हैं. इससे कई देशों में गैस और तेल के कुओं में आग लग जा रही है. यह आग इतनी भीषण होती है कि उसे पानी या साधारण फोम से बुझाना नामुमकिन होता है. ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक और इंजीनियर एक बेहद हैरान करने वाला तरीका अपनाते हैं. इन आग की लपटों को शांत करने के लिए वैज्ञानिक 'बम' का सहारा लेते हैं.

क्यों अलग होती है यह आग

तेल के कुओं में लगी आग लगातार जलती रहती है, क्योंकि नीचे से तेल और गैस का बहाव रुकता नहीं है. इसका मतलब है कि आग को खुद ही ईंधन मिलता रहता है. यही वजह है कि यह आग बहुत तेज और खतरनाक होती है. इसके पास जाना भी खतरे से खाली नहीं होता है. क्योंकि तापमान इतना ज्यादा होता है कि मशीनें तक पिघल सकती हैं.

बम से कैसे बुझती है आग

कुओं की आग को बुझाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर विस्फोट करते हैं. इसमें एक्सपर्ट आग के पास खास तरह का बम लगाते हैं और उसे उड़ाते हैं. धमाके से तेज झटका पैदा होता है, जो आग के आसपास मौजूद ऑक्सीजन को कुछ समय के लिए हटा देता है. जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है, आग बुझ जाती है. इसे ऐसे समझिए जैसे आप जोर से फूंक मारकर दिया बुझाते हैं, बस यहां इसी विधि को बहुत बड़े स्तर पर करने के लिए बम का इस्तेमाल किया जाता है.

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पानी भी आता है काम

तेल की आग बुझाने के लिए भारी मात्रा में पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है. बड़े पाइप और मशीनों से तेज दबाव में पानी डाला जाता है, जिससे तापमान कम होता है और आग कमजोर पड़ती है. लेकिन सिर्फ पानी से काम हमेशा नहीं चलता, क्योंकि तेल का बहाव जारी रहता है.

फोम और खास केमिकल की मदद

कुछ मामलों में आग पर काबू पाने के लिए खास तरह के फोम और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. ये आग के ऊपर एक परत बना देते हैं, जिससे हवा का संपर्क टूट जाता है और आग धीरे धीरे शांत हो जाती है.

नई टेक्नोलॉजी ने काम किया आसान

आज के समय में इस आग पर काबू पाने के लिए कई तरह की नई मशीनों का भी सहारा लिया जाता है. जैसे तेज हवा और पानी को मिलाकर आग पर फेंका जाता है या फिर पास में नया कुआं खोदकर दबाव कम किया जाता है. इससे तेल का बहाव रुकता है और आग अपने आप खत्म होने लगती है.

क्यों लगता है इतना समय

तेल के कुओं की आग बुझाना आसान नहीं होता. कई बार इसमें हफ्तों या महीनों लग जाते हैं. जब तक नीचे से तेल निकलता रहता है, आग दोबारा भड़कने का खतरा बना रहता है. इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है.

जंग में क्यों बढ़ जाती है परेशानी

युद्ध के दौरान तेल के कुएं और प्लांट अक्सर निशाने पर होते हैं. इससे बड़े स्तर पर आग लगती है और आसमान तक धुआं फैल जाता है. इसका असर सिर्फ उस इलाके तक नहीं रहता, बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है.

आग बुझाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन

तेल की आग का सबसे डरावना मंजर 1991 के खाड़ी युद्ध में दिखा था. जब पीछे हटती इराकी सेना ने कुवैत के 600 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी थी. उस समय दुनिया भर के 'फायर फाइटर्स' ने इन्हीं धमाकों और जेट इंजन वाले तरीकों से महीनों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया था.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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