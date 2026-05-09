धरती पर उतरे थे 'स्पेस सूट' पहने 4 फीट के एलियन? मलबे में मिली थी अजीब धातु; UFO से जुड़ी 170 फाइलें ने खोला बड़ा राज!

Alien Sightings 1965: क्या ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर से कोई हमारी धरती पर कभी आया था? दशकों तक हम जिसे सिर्फ सवालों में या कहानियों में देखते आए हैं, उसे लेकर अब दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी FBI के दस्तावेजों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर पेंटागन से उन फाइलों को पब्लिक कर दिया गया है जो एलियन और अंतरिक्ष से जुड़ी सीक्रेट को अपने अंदर रखी थीं.

ट्रंप सरकार की पहल पर जारी हुई लगभग 170 से ज्यादा सीक्रेट फाइलों में दावा किया गया है कि एक रहस्यमयी यान के पास स्पेस सूट और हेलमेट पहने लगभग चार फीट के अजीबोगरीब जीव दिखाई दिए थे. आखिर कौन थे वे रहस्यमयी जीव और क्या है उस अज्ञात धातु का सच जो दुर्घटना वाली जगह से मिली थी? आइए जानते हैं...

UFO फाइलों में साल 1960 के दशक के दौरान देखे गए रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ आए विचित्र चालकों के बारे में हैरान कर देने वाला दावे किए गए हैं.

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क्या है 1966 का वो मेमो?

शुक्रवार को जारी इन फाइलों में 19 अक्टूबर, 1966 का एक आंतरिक मेमो शामिल है. यह मेमो सैन फ्रांसिस्को ऑफिस से तत्कालीन FBI डायरेक्टर जे. एडगर हूवर को भेजा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक साल 1965 को UFO देखे जाने के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साल माना गया था, क्योंकि उस दौरान पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आ रही थीं.

दस्तावेजों में UFO की तीन खास आकृतियां बताई गई हैं-

जेपलिन के आकार का जहाज था जो करीब 300 फीट तक लंबा था.

डिस्क के आकार की वस्तुएं थी, इनकी चौड़ाई कुछ फीट से लेकर 100 फीट तक थी.

अंडे के आकार की वस्तुएं थीं, जिन्हें उस समय सबसे ज्यादा देखा जा रहा था.

'स्पेस सूट' पहने 4 फीट के जीव

सबसे चौंकाने वाला दावा उन जीवों को लेकर है जो इन उड़नतश्तरियों के पास देखे गए. रिपोर्ट में गवाहों के हवाले से कहा गया है कि कुछ लोगों ने यानों से उतरते हुए क्रू मेंबर्स को देखा था. उनकी लंबाई साढ़े तीन से चार फीट के बीच थी और उन्होंने स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहन रखे थे. इन गवाहों में पुलिस अधिकारी, सैन्य कर्मी, कमर्शियल पायलट और नागरिक सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे. मेमो में यह भी कहा गया है कि ये यान हवा में स्थिर रह सकते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे. कई जगहों पर इनके उड़ान भरने के बाद जमीन झुलसी हुई पाई गई.

मलबे में मिलीं रहस्यमयी धातुएं

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार FBI फाइलों में कम से कम तीन ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है जहां दुर्घटनाग्रस्त UFO का मलबा बरामद किया गया था. जांच में पाया गया कि यह मलबा मैग्नीशियम अलॉय और एक बहुत ही कठोर अज्ञात धातु से बना था. इस धातु में माइक्रो-मीटियोराइट यानी छोटे उल्कापिंड के टकराने के निशान और 15-माइक्रोन के छोटे धातु के गोले पाए गए थे.

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चांद पर भी कुछ हुआ था अजीब

जारी हुए इन सीक्रेट फाइलों में NASA के अपोलो 12 और अपोल 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं. इनमें से एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में तीन रहस्यमयी बिंदु दिखाई देने का भी दावा किया जा रहा है. सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है. जिसमें इस मिशन में शामिल एक ऑपरेटर ने मिसन कंट्रोल से कहा कि हमें कुछ चमकते हुए कण या फिर टुकड़े हमारे पास से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके जवाब में दूसरे ऑपरेटर ने कहा कि मेरी खिड़की के बाहर कई चमकती चीजें दिखाई दे रही हैं. ऐसा लग रहा है जैसे आतिशबाजी हो रही हो.

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