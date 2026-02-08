मिसाइल बेअसर और रडार फेल...मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखा UFO, अमेरिकी सेना के ड्रोन का वीडियो लीक

UFO leaked Video: अमेरिकी वायु सेना के ड्रोन से लीक हुए वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है. Middle East के आसमान में एक UFO देखी गई है जिस पर मिसाइल के हमले का भी कोई असर नहीं हुआ. ये चीजें ने केवल रडार को चकमा दे रही हैं बल्कि आम विमानों के रास्तों में घूमकर सुरक्षा के लिए बड़ खतरा पैदा कर रही हैं.
Trending Photos
UFO Video: अमेरिकी वायु सेना के ड्रोन से लिए गए कुछ वीडियो लीक हुए हैं इन वीडियो में कुछ अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजें, जो UFO जैसी लगती हैं, दिखाई दे रही हैं. ये चीजें उस जगह घूम रही हैं जहां सेना के लड़ाकू विमान और आम यात्रियों के हवाई जहाज उड़ते हैं. इससे मिडिल ईस्ट के आसमान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पिछले 10 सालों में MQ-9 रीपर ड्रोन द्वारा कई क्लिप रिकॉर्ड की गई हैं जिन्हें अब खोजी पत्रकारों ने दुनिया के सामने रखा है. ये उन रास्तों पर देखी जा रही हैं जहां से रोजाना विमान गुजरते हैं जो किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है.
हैरान करने वाला वीडियो आया सामने
पत्रकार जॉर्ज और नैप कॉर्बले ने इन वीडियो को दुनिया के सामने लाने में मदद की. इसमें गोल आकार की कुछ चीजें हवा में ऐसे करतब कर रही हैं जो किसी भी साधारण हवाई जहाज के लिए नामुमकिन है. 23 अगस्त 2012 को फारस की खाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें तीन गोल रोशनी एक ट्राएंगल के आकार में बहुत तेजी से चलती दिखाई दे रही है.
यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही
मिसाइल के हमले भी बेअसर
साल 2021 में सीरिया और जॉर्डन की सीमा पर एक उड़ती हुई चीज देखी गई है. जब अमेरिकी ड्रोन ने उसका पीछ करने की कोशिश की तो वह इतनी तेजी और अजीब तरीके से मुड़ी कि ड्रोन के रडार से गायब हो गई. एक वीडियो में देखा गया कि इसपर हेलफायर मिसाइल से सीधा हमला किया. हैरानी की बात रही कि इस मिसाइल के लगने के बाद उस चीज को खरोंच तक नहीं आई.
ये वीडियो क्यों इतना खास है?
इन वीडियो का असली महत्व उन रहस्यमय चीजों में नहीं है बल्कि उन जगहों में है जहां इन्हें देखा गया. जानकारों का कहना है कि अगर आसमान में ऐसी अनजान चीजें घूमती रहेंगी तो यह पायलटों और आम यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है. हवाई सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इनमें से कई चीजें मामूली हो सकती हैं लेकिन हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं.
‘LEAKED’ US AIR FORCE VIDEO OF UFOs IN MIDDLE EAST — NYP pic.twitter.com/jnrd47LKMe
— RT (@RT_com) February 7, 2026
अमेरिकी सेना का क्या कहना है?
अमेरिकी सेना ने फिलहाल इन नए लीक वीडियो पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. रक्षा अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने AARO नाम का विभाग बनाया है जिसका काम ही इन रहस्यमयी उड़ती हुई चीजों की जांच करना है. रक्षा विभाग का कहना है कि आसमान में दिखने वाली कई घटनाएं अभी भी अनसुलझी हैं. हालांकि, उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिससे ये कहा जाए कि यह दुश्मन देश की हैं.