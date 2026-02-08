Advertisement
trendingNow13101916
Hindi Newsविज्ञानमिसाइल बेअसर और रडार फेल...मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखा UFO, अमेरिकी सेना के ड्रोन का वीडियो लीक

मिसाइल बेअसर और रडार फेल...मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखा UFO, अमेरिकी सेना के ड्रोन का वीडियो लीक

UFO leaked Video: अमेरिकी वायु सेना के ड्रोन से लीक हुए वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है. Middle East के आसमान में एक UFO देखी गई है जिस पर मिसाइल के हमले का भी कोई असर नहीं हुआ. ये चीजें ने केवल रडार को चकमा दे रही हैं बल्कि आम विमानों के रास्तों में घूमकर सुरक्षा के लिए बड़ खतरा पैदा कर रही हैं.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिसाइल बेअसर और रडार फेल...मिडिल ईस्ट के आसमान में दिखा UFO, अमेरिकी सेना के ड्रोन का वीडियो लीक

UFO Video: अमेरिकी वायु सेना के ड्रोन से लिए गए कुछ वीडियो लीक हुए हैं इन वीडियो में कुछ अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजें, जो UFO जैसी लगती हैं, दिखाई दे रही हैं. ये चीजें उस जगह घूम रही हैं जहां सेना के लड़ाकू विमान और आम यात्रियों के हवाई जहाज उड़ते हैं. इससे मिडिल ईस्ट के आसमान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पिछले 10 सालों में MQ-9 रीपर ड्रोन द्वारा कई क्लिप रिकॉर्ड की गई हैं जिन्हें अब खोजी पत्रकारों ने दुनिया के सामने रखा है. ये उन रास्तों पर देखी जा रही हैं जहां से रोजाना विमान गुजरते हैं जो किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है. 

हैरान करने वाला वीडियो आया सामने
पत्रकार जॉर्ज और नैप कॉर्बले ने इन वीडियो को दुनिया के सामने लाने में मदद की. इसमें गोल आकार की कुछ चीजें हवा में ऐसे करतब कर रही हैं जो किसी भी साधारण हवाई जहाज के लिए नामुमकिन है. 23 अगस्त 2012 को फारस की खाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें तीन गोल रोशनी एक ट्राएंगल के आकार में बहुत तेजी से चलती दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

Add Zee News as a Preferred Source

मिसाइल के हमले भी बेअसर
साल 2021 में सीरिया और जॉर्डन की सीमा पर एक उड़ती हुई चीज देखी गई है. जब अमेरिकी ड्रोन ने उसका पीछ करने की कोशिश की तो वह इतनी तेजी और अजीब तरीके से मुड़ी कि ड्रोन के रडार से गायब हो गई. एक वीडियो में देखा गया कि इसपर हेलफायर मिसाइल से सीधा हमला किया. हैरानी की बात रही कि इस मिसाइल के लगने के बाद उस चीज को खरोंच तक नहीं आई. 

ये वीडियो क्यों इतना खास है?
इन वीडियो का असली महत्व उन रहस्यमय चीजों में नहीं है बल्कि उन जगहों में है जहां इन्हें देखा गया. जानकारों का कहना है कि अगर आसमान में ऐसी अनजान चीजें घूमती रहेंगी तो यह पायलटों और आम यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है. हवाई सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इनमें से कई चीजें मामूली हो सकती हैं लेकिन हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं.

अमेरिकी सेना का क्या कहना है?
अमेरिकी सेना ने फिलहाल इन नए लीक वीडियो पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. रक्षा अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने AARO नाम का विभाग बनाया है जिसका काम ही इन रहस्यमयी उड़ती हुई चीजों की जांच करना है. रक्षा विभाग का कहना है कि आसमान में दिखने वाली कई घटनाएं अभी भी अनसुलझी हैं. हालांकि, उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिससे ये कहा जाए कि यह दुश्मन देश की हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

alien ufoAliens And UFOs

Trending news

RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी