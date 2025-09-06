अब MUSK के हवाले NASA साथियों...क्या अंतरिक्ष की रेस में चीन से पिछड़ा अमेरिका? डर में है सुपरपावर

Science Latest News: सीनेट की वाणिज्य समिति के बैठक में विशेषज्ञों ने सांसदों को चेतावनी दी है कि चंद्रमा पर कब्जे की दौड़ में अमेरिका के चीन से पीछे छूटने का असली खतरा है. सत्र का शीर्षक भी ऐसा ही था, 'There's a Bad Moon on the Rise'. इस सत्र में जोर दिया गया कि देरी, राजनीतिक वादों में कमी और बजट की अनिश्चितता से अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा खतरे में पड़ सकता है. NASA का आर्टेमिस प्रोग्राम इस बहस का मुख्य हिस्सा रहा. समिति के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अमेरिका में अंतरिक्ष की ताकत इसपर निर्भर करती है कि आर्टेमिस कार्यक्रम सही रास्ते पर चलता रहे.

बहस में क्या-क्या बातें हुईं?

NASA के पूर्व निदेशक जिम ब्राइडेनस्टाइन और अन्य नेताओं ने चीन की तेजी से हो रही प्रगति के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, चीन के एबॉर्ट-सिस्टम का सफल परीक्षण और चंद्र लैंडर का प्रदर्शन किया है जो चंद्रमा के मिशन की तरफ उनकी लगन को दिखाता है. विशेषज्ञों ने कहा कि, जो देश पहले चंद्रमा पर उतरेगा वहीं देश वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करने और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारी के लिए नियम बनाएगा.

क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम?

NASA का आर्टेमिस कार्यक्रम एक स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन क्रू कैप्सूल का इस्तेमाल करता है, यह अभी भी दुनिया का एकमात्र स्पेस प्रोग्राम है जिसके पास 5 इंसानों को ले जाने के लिए पावरफुल रॉकेट है. लेकिन, चिंता की बात ये है कि आर्टेमिस 3 मिशन के लिए SpaceX के स्टारशिप पर भरोसा किया जा रहा है. स्टारशिप ने हाल ही में परीक्षण पास किए हैं लेकिन अभी यह पूरी तरह से तैयार नहीं है. खासतौर पर, इसे अंतरिक्ष में ईंधन भरना और चंद्रमा पर इंसान के बिना उतरना है. इस काम में अमेरिका चीन की तय समय-सीमा से पीछे चल रहा है.

कितनी धन राशि की गई मंजूर?

कांग्रेस ने गेटवे प्रोजेक्ट के लिए हर साल 750 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी गई है क्योंकि यह स्पेस में लगातार खोज करने के लिए जरूरी है. सांसदों को डर था कि अगर अमेरिका इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है तो दूसरे देश चीन के साथ जा सकते हैं. इससे अमेरिका और NASA का दशकों पुराना दबदबा कम हो सकता है. साथ ही विशेषज्ञों ने ये भी चेतावनी दी थी कि इस दौड़ में सिर्फ तकनीक का ही दबदबा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा भी दांव पर है.