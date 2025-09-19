USA Spacecraft: 908 दिन बाद लौटा अमेरिका सेना का 'सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट', इसकी खासियत जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement
trendingNow12928218
Hindi Newsविज्ञान

USA Spacecraft: 908 दिन बाद लौटा अमेरिका सेना का 'सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट', इसकी खासियत जान उड़ जाएंगे होश

USA Military Spacecraft: अमेरिकी सेना का खास अंतरिक्ष यान जिसका नाम एक्स-37बी है, उसने अपना स्पेस मिशन पूरा कर लिया है. इस यान को बोइंग ने बनाया है और बिनी किसी इंसान के चलाया जाता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

USA Spacecraft: 908 दिन बाद लौटा अमेरिका सेना का 'सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट', इसकी खासियत जान उड़ जाएंगे होश

Science News in Hindi: अमेरिकी सेना के खास अंतरिक्ष यान X-37B ने अपना सबसे लंबा स्पेस मिशन पूरा कर लिया है. यह यान अंतरिक्ष में 908 दिन बिताने के बाद NASA के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में उतरा. ओटीवी-6 नाम का ये मिशन एक्स-37बी का सबसे लंबा मिशन था. हालांकि, पेंटागन ने इस मिशन में ले जाए गए सामान की जानकारी नहीं दी है. फिर भी, यह माना जाता है कि इस मिशन में कई सरकारी परीक्षण भी शामिल थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान में तकनीक की बढ़ती भूमिका को दिखाते हैं. यह स्पेसक्राफ्ट नई तकनीकों को अंतरिक्ष में ले जाकर जांच करने की क्षमता रखता है. 

कैसी है इसकी बनावट औ क्षमता?
सबसे पहले आपको बता दें कि इसे इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया है. इसमें एक पिकअप ट्रक के साइज का खास हिस्सा है जिसमें बिना इंसानों वाले प्रयोग और नई तकनीकों को रखा जाता है. इन बनावट की वजह से यह यान प्रयोगों से मिले डाटा और सामान को वापस धरती पर ला सकता है जिससे वैज्ञानिक आगे की जांच कर सकें. अपने नए मिशन यह यान पहली बार सर्विस मॉड्यूल को अपने साथ ले गया. इस अतिरिक्त क्षमता की वजह से ज्यादा प्रयोग हो सके.

यह भी पढ़ें: शांत दिखने वाला सूरज हो रहा है बेकाबू! 'सोलर साइकिल 25' पर NASA की भविष्यवाणी गलत, वैज्ञानिक बोले...

Add Zee News as a Preferred Source

ये मिशन क्यो जरूरी है?
ये मिशन अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण करने में मदद करते हैं. इस यान में खास सिस्टम लगा है जिससे यह अपनी कक्षा(Orbit)बदल सकता है. इस सुविधा का इस्तेमाल उपग्रहों के रखरखाव या उन्हें उनकी जगह पर वापस लाने में भी हो सकता है. इस मिशन की सबसे खास उपलब्धि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को धरती पर भेजने की तकनीक का सफल परीक्षण था जिसे Naval Research Laboratory ने किया था. 

यह भी पढ़ें: धरती से बढ़ रही चांद की दूरी...हर साल 1.5 इंच की रफ्तार से जा रहा है दूर, जानें क्या है वजह?

इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया?
इसमें फोटोवोल्टिक रेडियो-फ्रीक्वेंसी एंटीना मॉड्यूल(PRAM)का इस्तेमाल किया गया था. यह प्रयोग सौर ऊर्जा को रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव बीम में बदलने पर केंद्रित था. यह सफलता अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीतियों के लिए जरूरी है. अगर यह तकनीक पूरी तरह से लागू हो जाती है तो इससे सेना को दूर-दराज के या मुश्किल इलाकों में काम करने के लिए बिजली मिल सकेगी. यह प्रयोग दिखाता है कि ऐसी तकनीकें बनाई जा सकती हैं जो भविष्य में सेना और आम लोगों के बहुत उपयोगी साबित होंगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

usa spacecraft

Trending news

दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
;