Gibellula attenboroughii: मकड़ी की नस में फैल रहा है ये जॉम्बी फंगस... क्या इंसानों के ऊपर है बड़ा खतरा?

Gibellula attenboroughii: अमेरिका में एक जॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है, अभी फिलहाल इसका इंसानों पर इसका असर तो नहीं देखा जा रहा है पर ये वायरस मकड़ियों को तेजी से संक्रमित करने का काम कर रहा है, दरअसल ये जॉम्बी एक फंगस है जो उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उन्हें अपना जाला छोड़ने पर मजबूर करता है, इसके बाद यह फंगस उनके शरीर में धीरे-धीरे जहर छोड़ने का काम करता है, जिससे मकड़ी की मौत हो जाती है, इस फंगस का नाम Gibellula attenboroughii है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फंगस सिर्फ मकड़ियों को ही संक्रमित करता है, इंसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, यानी इंसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मकड़ियों के लिए यह बेहद खतरनाक है.

मकड़ी के मरते हीं, मकड़ी के शरीर पर अजीब तरह से टहनियां उग जाती हैं, जो नए बीजाणु को फैलाती है, इन्हीं बीजाणुओं से दूसरी मकड़ियां भी संक्रमित होने लगती हैंऔर वही हाल उनका भी होता है, अमेरिका में इन मरी हुई जॉम्बी मकड़ियों का रंग सफेद होता है जो ज्यादातर अमेरिका के अटारी में पाई जाती हैं, इससे पहले भी दुनिया में फ्रेंकस्टीन खरगोश और जॉम्बी गिलहरी जैसी अजीब घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अब जॉम्बी मकड़ियों का खतरा दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है.

मकड़ी को कैसे मारता है

यह खतरनाक फंगस मकड़ी के शरीर में घुसकर उसके हेमोकॉइल पर हमला करता है, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है इसके बाद यह फंगस मकड़ी को मजबूर करता है कि वह अपना ठिकाना छोड़ दे, फिर यह मकड़ी के शरीर में जहर छोड़कर मकड़ी को मार देता है.

क्या इंसानों के लिए है खतरनाक

मकड़ियों को जॉम्बी बनाने वाली इस फंगस को देखकर लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं ये इंसानों को भी संक्रमित न कर दे, कुछ लोग तो इसे टीवी शो The Last of Us से जोड़ने लगे हैं, जिसमें फंगस इंसानों को जॉम्बी बना देती है और पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है पर वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों को इस फंगस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डेनमार्क के Natural History Museum के मायकोलॉजिस्ट जोआओ अराउजो ने बताया कि यह फंगस इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकती है.