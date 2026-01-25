रूस का नया 'प्लाज्मा इंजन'...सिर्फ 30 दिनों में पहुंचाएगा मंगल ग्रह, तोड़ेगा रफ्तार के सारे रिकॉर्ड

Russia Plasma Engine: रूस के वैज्ञानिक एक नया प्लाज्मा इंजन बना रहे हैं जो अंतरिक्ष के सफर को बहुत छोटा कर देगा. इस इंजन की मदद से मंगल ग्रह तक पहुंचने में जहां कई महीने लगते हैं, वहीं भविष्य में यह सफर कुछ ही दिनों में पूरा हो सकेगा. रूस की कंपनी रोसाटॉम इसपर काम कर रही है और उम्मीद है कि 2030 तक यह स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा. अब तक रॉकेट खास तरह के ईंधन को जलाकर चलते हैं लेकिन यह नया इंजन बिजली और हाइड्रोजन के कणों का इस्तेमाल करता है.

कितना पावरफुल है यह इंजन?

रूस के वैज्ञानिक इस नए इंजन का टेस्ट ऐसी मशीन में कर रहे हैं जहां अंतरिक्ष जैसा माहौल तैयार किया गया है. यह इंजन अब तक 2400 घंटे तर लगातार चलकर दिखा चुका है जो मंगल ग्रह पर जाने और वापस आने के लिए काफी है. आज के रॉकेट 4.5 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं लेकिन रूस का नया इंजन 100 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ेगा.

कैसे काम करेगा यह रॉकेट?

यह इंजन जमीन से रॉकेट लॉन्च नहीं करेगा. शुरुआत में साधारण रॉकेट ही अंतरिक्ष यान को धरती की कक्षा तक ले जाएंगे. एक बार जब यह स्पेस में पहुंच जाएगा तब यह प्लाज्मा इंजन शुरू होगा और वहां से उसे मंगल या अन्य ग्रहों तक धक्का देगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इंजन हाइड्रोजन के छोटे-छोटे कणों को बिजली की मदद से तेजी के साथ बाहर फेंकता है.

किस पावर से चलेगा यह इंजन?

यह नया इंजन 2 खास चीजों हाइड्रोजन गैस और एक छोटा परमाणु रिएक्टर की मदद से चलेगा. रिएक्टर इंजन को लगातार बिजली देगा जिससे वह बिना रुके चलता रहेगा. हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है इसलिए कम हाइड्रोजन जलाकर भी रॉकेट को बहुत तेज रफ्तार दी जा सकती है. स्पेस में हर जगह यह मौजूद है तो वैज्ञानिकों को धरती से सारा ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्पेस में ईंधन भरने का तरीका खोज सकते हैं.

क्या है इस इंजन की खूबियां?

वैज्ञानिक बिरियुलिन ने बताया कि यह इंजन बिजली और चुंबक की ताकत से चलता है. इसमें 2 बिजली के पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच से जब हाइड्रोदन के कण गुजरते हैं तो एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो रॉकेट को थ्रस्ट देती है. पुराने इंदनों को गर्म करना पड़ता था जिससे वे जल्दी खराब हो जाते थे लेकिन नया इंजन बिना गर्म हुआ काम करता है जो लंबे समय तक चलेगा कम बिजली खर्च करेगा.

स्पेस में पकड़ेगा सबसे तेज रफ्तार

इस इंजन का थ्रस्ट 6 न्यूट है. यह सुनने में कम लग सकता है लेकिन अंतरिक्ष के इंजनों में यह अब तक का सबसे ज्यादा है. यह इंजन अचनाक झटका नहीं देता बल्कि धीरे-धीरे लगातार धक्का देता रहता है जिससे धीरे-धीरे रॉकेट की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि वह स्पेस में सबसे तेज हो जाता है.

क्या है इसमें आने वाली चुनौतियां?

इस इंजन को चलाने के लिए एटमी पावर की जरूरत है. रॉकेट लॉन्च के दौरान परमाणु कचरे को सुरक्षित रखना मुश्किल काम है जिसके लिए दुनिया भर की एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा इस इंजन से निकलने वाले रेडिएशन से यात्रियों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है. साथ ही, इससे निकलने वाली गर्मी को ठंडा रखना और बिजली सप्लाई बनाए रखना आसान नहीं है जिसका सॉल्यूशन खोजा जा रहा है.