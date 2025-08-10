Cloud Burst: भूकंप और सुनामी का मिल जाता है अलर्ट, बादल फटने की जानकारी देने में साइंस क्यों हुआ फेल?
Advertisement
trendingNow12874428
Hindi Newsविज्ञान

Cloud Burst: भूकंप और सुनामी का मिल जाता है अलर्ट, बादल फटने की जानकारी देने में साइंस क्यों हुआ फेल?

Uttarakhand Flash Floods: उत्तरकाशी के धराली गांव में बिते दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो दर्जनों लापता हो गए. मदद के लिए NDRF, SDRF, सेना और ITBP की टीमों ने इस आपदा में फंसे लोगों को बचाया. लेकिन बहुत बड़ा सवाल भी उठकर आता है कि मौसम विभाग बादल फटने की चेतावनी क्यों नहीं देता?

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cloud Burst: भूकंप और सुनामी का मिल जाता है अलर्ट, बादल फटने की जानकारी देने में साइंस क्यों हुआ फेल?

Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार की सुबह खीरगंगा नदी के पास बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई. कुछ ही सेकंड्स में मलबे पहाड़ों से आए सैलाब ने धराला बाजार के साथ दर्जनों घरों को भी अपना शिकार बनाया. लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि जब मौसम विभाग भूकंप, सुनामी, और तूफान की चेतावनी दे सकता है तो बादल फटने जैसी घटना का अलर्ट क्यों नहीं दे पाता. साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में 15-20 घर जमींदोज हो गए थे.

क्यों फटता है बादल?
बादल फटने की घटना पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर होती रहती है. ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक होती है. अगर किसी जगह पर 1 घंटे 15-20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है. ये घटना बादलों को नमी ना पहुंचने के कारण होती है. जब बादलों को नमी नहीं पहुंचती तो ठंडी हवा इसमें प्रवेश कर जाती है जिससे सफेद बादल काले बादल में बदल जाते हैं और एक झटके में ही तूफानी बारिश होती है. 

मौसम विभाग कैसे अलर्ट करता है?
मौसम विभाग भूकंप, सुनामी और तूफान की भविष्यवाणी तो कर सकता है जिसमें सिस्मिक सेंसर, समुद्री सेंसर और सैटेलाइट-रडार की मदद ली जाती है. लेकिन बादल फटने की जानकारी पहले से देना कई कारणों से मुश्किल है. पहला, बादल फटने की घटनाएं कम और छोटे इलाकों में कम समय में होती है जिसके लिए हाई रिजॉल्यूशन रडार और सैटेलाइट डाटा चाहिए जो भारत में सीमित है.

क्या हैं बाकी कारण?
अगर दूसरे कारण की बात करें तो हिमालय जैसे क्षेत्रों की बनावट की वजह से वहां के मौसम और होने वाले बदलावों का सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है. इसके पीछे की तीसरी वजह ये है कि मौजूदा रडार सिस्टम भारी बारिश की चेतावनी दे सकते हैं लेकिन जगह और समय का सटीक पता लगाने के लिए घने रडार नेटवर्क और डोपलर रडार की कमी है, जो महंगे हैं.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

uttarakhand cloud burstuttarakhand cloudburst news

Trending news

महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
;