Cloud Burst: भूकंप और सुनामी का मिल जाता है अलर्ट, बादल फटने की जानकारी देने में साइंस क्यों हुआ फेल?

Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार की सुबह खीरगंगा नदी के पास बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई. कुछ ही सेकंड्स में मलबे पहाड़ों से आए सैलाब ने धराला बाजार के साथ दर्जनों घरों को भी अपना शिकार बनाया. लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि जब मौसम विभाग भूकंप, सुनामी, और तूफान की चेतावनी दे सकता है तो बादल फटने जैसी घटना का अलर्ट क्यों नहीं दे पाता. साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में 15-20 घर जमींदोज हो गए थे.

क्यों फटता है बादल?

बादल फटने की घटना पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर होती रहती है. ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक होती है. अगर किसी जगह पर 1 घंटे 15-20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है. ये घटना बादलों को नमी ना पहुंचने के कारण होती है. जब बादलों को नमी नहीं पहुंचती तो ठंडी हवा इसमें प्रवेश कर जाती है जिससे सफेद बादल काले बादल में बदल जाते हैं और एक झटके में ही तूफानी बारिश होती है.

मौसम विभाग कैसे अलर्ट करता है?

मौसम विभाग भूकंप, सुनामी और तूफान की भविष्यवाणी तो कर सकता है जिसमें सिस्मिक सेंसर, समुद्री सेंसर और सैटेलाइट-रडार की मदद ली जाती है. लेकिन बादल फटने की जानकारी पहले से देना कई कारणों से मुश्किल है. पहला, बादल फटने की घटनाएं कम और छोटे इलाकों में कम समय में होती है जिसके लिए हाई रिजॉल्यूशन रडार और सैटेलाइट डाटा चाहिए जो भारत में सीमित है.

क्या हैं बाकी कारण?

अगर दूसरे कारण की बात करें तो हिमालय जैसे क्षेत्रों की बनावट की वजह से वहां के मौसम और होने वाले बदलावों का सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है. इसके पीछे की तीसरी वजह ये है कि मौजूदा रडार सिस्टम भारी बारिश की चेतावनी दे सकते हैं लेकिन जगह और समय का सटीक पता लगाने के लिए घने रडार नेटवर्क और डोपलर रडार की कमी है, जो महंगे हैं.