क्या सच में नॉर्थ पोल पहुंचेगा भारत का लाल? रूस के एटमी जहाज से शुरू हुआ खतरनाक सफर

भारत के युवाओं ने एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. उत्तराखंड के एक छोटे से क्षेत्र चकराता के रहने वाले लकी रावत को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल जाने वाले 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक अभियान के लिए चुना गया है. इस खास मिशन का नाम 'आइसब्रेकर ऑफ नॉलेज' है. लकी भारत के एकमात्र छात्र हैं जो इस प्रतिष्ठित यात्रा में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. यह सफर रूस के मुर्मिंस्क स्थित एटमफ्लॉट बेस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोत '50 लेट पोबेडी' के जरिए शुरू हुआ है.
यह एक बेहद खास अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक यात्रा है. इसमें दुनिया भर से 14 से 16 साल की उम्र के प्रतिभावान छात्रों को चुना जाता है. इस साल भारत, बांग्लादेश, चीन और रूस सहित 22 देशों के छात्र इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने हैं. यह सभी बच्चे मुर्मिंस्क से रवाना होकर 90° नॉर्थ यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और आर्कटिक क्षेत्र के महत्व को समझाना है.
नॉर्थ पोल जाने वाली इस टीम में जगह बनाना आसान नहीं था. लकी रावत के अनुसार उन्हें इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तीन कठिन ऑनलाइन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा. हर प्रतियोगी देश से केवल एक ही छात्र का चयन किया गया है. भारत से लकी ने इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करके अपनी जगह पक्की की. लकी का कहना है कि दुनिया के सबसे दुर्गम और खूबसूरत स्थान पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. वे उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जो वास्तविक उत्तरी ध्रुव तक पहुंचेंगे.
लकी रावत की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और उत्तराखंड राज्य में खुशी की लहर है. लकी के पिता राम सिंह ने एएनआई (ANI) से बात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कठिन ऑनलाइन परीक्षा पास करके पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है. एक सामान्य परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अभियान तक पहुंचना लकी की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है.
छात्रों को नार्थ पोल तक ले जाने के लिए रूस के शक्तिशाली न्यूक्लियर आइसब्रेकर '50 लेट पोबेडी' का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह जहाज मोटी से मोटी बर्फ की परतों को चीरकर रास्ता बनाने में सक्षम है. 10 दिनों के इस सफर में सभी बच्चे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े कई प्रयोग करेंगे. साथ ही आर्कटिक के बदलते मौसम और ग्लेशियरों के बारे में करीब से जानकारी हासिल करेंगे. यह अनुभव इन युवा वैज्ञानिकों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा.