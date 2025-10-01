पुरखे भी कम नहीं थे...41000 साल पहले चेहरे पर जमकर लगाते थे ये चीज, रिसर्च में हैरान कर देने वाले खुलासे

Prehistoric Sunscreen: कहते है आवश्यकता ही अविष्कार की जननी होती है. प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य इस कहावत को सच करते हुए आए है. बता दें, आज से लगभग 41000 वर्ष पहले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गया था. चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर हो जाने के कारण उच्च स्तर की पराबैंगनी (UV) विकिरण के संपर्क में आने से प्रारंभिक मनुष्यों को आंखों की समस्या और फोलेट की कमी सहित कई बीमारियों का सामना करना पड़ा था. जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक होमो सेपियंस ने पराबैंगनी विकिरण से अपनी त्वचा को बचाने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग किया था. उनमें से एक चीज थी गेरू.

प्रारंभिक होमो सेपियंस ने अपनी त्वचा पर गेरू (Ochre) लगाया जो एक प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में कार्य कर सकता है. मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, गेरू एक लाल लौह-समृद्ध रंगद्रव्य (Iron-Rich Pigments) है जो सूर्य की हानिकारक UV किरणों से बचाता है. प्रारंभिक मनुष्यों ने पराबैंगनी (UV) विकिरण से बचने के लिए सुइयों, खुरचनी और सुआ जैसे औजारों का उपयोग करके सिलवाए गए वस्त्र विकसित किए जो शरीर से सटे होते थे और गर्मी प्रदान करते थे और अप्रत्यक्ष रूप से त्वचा को पराबैंगनी विकिरण से बचाते थे.

मिशिगन विश्वविद्यालय की शोध में हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, होमो सेपियन्स ने इस काल में जीवित रहने के लिए व्यवहारिक और तकनीकी रणनीतियां विकसित कीं थी जबकि निएंडरथल मानव के पास नवाचारों का अभाव था जिसके कारण वे संभवतः उस समय अधिक असुरक्षित थे. मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, गेरू एक प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में कार्य कर सकता है और इसी ने मनुष्यों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाया और जीवित रहने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. गेरू ने ही होमो सेपियंस को उन पर्यावरणीय स्थितियों को सहने में मदद की जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पतन के कारण उत्पन्न हुई थी.

मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का ये अध्ययन इस बात का एक नया प्रमाण प्रस्तुत करता है कि लगभग 40000 वर्ष पहले निएंडरथल क्यों लुप्त हो गए थे. गेरू के उपयोग, सिलवाए गए वस्त्र और आश्रय जैसे तुलनीय अनुकूलनों के अभाव में वे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के अधिक संपर्क में रहे होंगे. यही उनके पतन का कारण बना होगा. इस प्रकार, प्रागैतिहासिक सनस्क्रीन, सिलवाए गए कपड़े और आश्रय उस चतुराई को दर्शाते हैं जिसने हमारे पूर्वजों को एक कमजोर सुरक्षा कवच के नीचे पनपने में सक्षम बनाया था.